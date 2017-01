Alhede Cup tilbage med succes

FODBOLD Sidste års Alhede Cup måtte aflyses, da tilmeldingerne var alt for få. I 2017 blev året, hvor den lokale indendørsfodboldturnering fik comeback. Fra fredag aften til lørdag og søndag summede Alhede-hallerne af liv. Der blev fejret sejre og ind imellem trøstet efter nederlag, men vigtigst af alt, der blev spillet en masse gode kampe. I de voksne rækker var der hold fra Vejle, Århus, Ringkøbing og Ålborg, der trodsede snemængderne i Midtjylland, for at deltage i turneringen i Frederiks.

Stævneansvarlig Tage Tawi Johansen har gennem de seneste uger arbejdet benhårdt på at få fundet de sidste hold, således turneringen kunne blive genoplivet. Heldigvis kom alle AIF/KKIK hold i kamp, hvilket var hovedformålet. AIF har modtaget stor støtte fra lokale sponsorer. I alt havde 111 hold lagde vejen forbi de to idrætshaller i Frederiks, hvor også en tur i svømmehallen var gratis for de deltagende hold.

- Som formand for fodboldudvalget I AIF, er jeg stolt af det arbejde, som alle de frivillige har lagt i hallerne i weekenden. Foruden den støtte, som vi har fået fra erhvervslivet, kunne vi ikke puste liv i cuppen igen. Mr. AIF kampfordeler Tawi har igen gjort det umulige. Da vi ved deadline i december havde 48 hold, fik Tawi kontaktet en række forskellige klubber, så vi kunne komme op på 111 hold i alt. Det fortjener alt mulig respekt, fortæller Anders Bertel i en pressemeddelelse.

AIF meddeler, at klubben er klar til at tage kampen op igen i 2018.