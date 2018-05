Akut mangel på VVS-lærlinge i Region Midtjylland

Vvs-installationsvirksomheder i Region Midtjylland har efterhånden støvsuget erhvervsskolerne for lærlinge.

Ifølge en helt ny medlemsundersøgelse fra TEKNIQ Installationsbranchen oplever cirka halvdelen af virksomhederne i regionen, at det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft det seneste år. Og ud af dem vurderer hele 28 procent, at det er blevet sværere at skaffe lærlinge. Sidste år var det tilsvarende tal 19 procent.

Vi kan se, at virksomhederne i området i stigende grad har svært ved at skaffe de lærlinge, der er brug for. Det kan blive et problem, hvis vi gerne vil fortsætte den vækst, branchen ellers oplever i Midtjylland, siger Leif Nørgård Jensen, næstformand i TEKNIQ-råd Midtjylland og vvs-installatør.

Udviklingen understreges af, at antallet af vvs-lærlinge i skolepraktik er stærkt begrænset i Region Midtjylland i februar 2018 var der således kun tre vvs-energi-lærlinge i skolepraktik i regionen. Samtidig har vvs-virksomhederne taget rekordmange lærlinge i den første del af 2018.

Det understreger bare, at der virkelig er brug for lærlingene. Derfor er det også bydende nødvendigt, at vi får flere dygtige unge ind på erhvervsskolerne, siger Leif Nørgård Jensen.

For at trække flere unge ind på vvs-energiuddannelsen har TEKNIQ sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet i flere omgang kørt kampagner for at brande branchen og rekruttere elever til vvs-energiuddannelsen. Næste runde af kampagnen starter i midten af maj og fortsætter derefter til efteråret og igen i januar næste år.

Vvs-energiuddannelsen rummer utroligt mange job- og karrieremuligheder, ligesom man bliver en central del af en spændende teknologisk udvikling til en rigtig fornuftig løn. Det er det budskab, vi skal have spredt blandt de unge og deres forældre der står og skal vælge uddannelse, siger Leif Nørgård Jensen.