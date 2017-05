Aktiv Karup donerer 20.000 kroner

Donationspengene er gået til Karup Ungdomsklub og Kølvrå friluftsbad, der hver har fået 5.000 kr. Dagplejerne i Karup og Kølvrå har fået 4.000 kr., mens børnehaven Solstrålen i Karup og børnehaven Børnehuset i Kølvrå hver har fået 3.000 kr.

15-årige Casper Nielsen fra klubråddet i Karup Ungdomsklub fortæller, at pengene skal gå til en tur senere på året, måske til Århus.

- I klubråddet er det de unge, der får ideerne, og de voksne, der fuldfører dem. Klubråddet består af seks unge og alle de voksne, siger Casper.

Aktiv Karup vil gerne, at der gøres opmærksom, hvor pengene kommer fra, når de forskellige en gang skal bruge pengene, så folk kan se, at pengene går til gode formål. Aktiv Karup arrangerer senere på året igen en Legedag og Legedagsløb til byfesten, hvor alle er velkommen. Desuden har de sponseret en hoppeborg, når der den 20. maj afholdes Åben By i Karup.

Aktiv Karup består af tre mænd Mikkel Kronborg, Jesper Henriksen og Michael Hansen. De arrangerer forskellige aktiviteter, fx det årlige Legedagsløb. Overskuddet herfra går så til lokale donationer og gratis aktiviteter.