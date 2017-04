AIF tænker visionært og ind i fremtiden

Et af dem, som kommer til at præge fremtiden er ideen om - i samarbejdemed skolen- at ansætte en aktivitetsmedarbejder,d er skal have sin daglige gang på både på skolen og i de lokale foreninger.

Den overordnede målsætning er at tage hånd om de inaktive børn på skolen og få dem gjort aktive i foreningslivet.

Håbet er, at forsøget allerede kan starte i de kommende skoleår 2017/2018.

Udgiften til medarbejderen vil være finansieret af tilskud fra Viborg Kommune samt de øvrige foreninger i byen. Der er et budget på 325.000 kroner.

Det fremgik af foreningens ordinære generalforsamling, der forleden blev afviklet og afsluttet med en fælles festaften i hallen.

Formanden Pia Viller Ahrendt kunne fortælle om et travlt år, hvor bestyrelsen har været på et to dages seminar for at hæve blikket fra den daglige drift og istedet sætte fokus på beskrive værdier og sætte ord på en vision for foreningen med udgangspunkt i samarbejde og fælleskabsfølelse.

- Visionen er at skabe et fællesskab med plads til alle både i egen forening og være med til at skabe et fællesskab i lokalsamfundet.

Integration

AIF har som en af årets opgaver forsøgt at integrere flygtninge til og i den danske foreningskultur.

- Vi har hjulet 14 flygtningebørn i gang i foreningen. Det har givet fem nye fodboldsspillere, to nye svømmere, to, der spiller badminton, to der spiller miniton, tre nye gymnaster og to nye håndboldsspillere. Vi har fået en ny voksenflygning som hjælpetræner i gymnastik og en ny vil starte med at spille fodbold, sagde Pia Ahrendt og sendte roserne for succesen videre til Jette Schmidt for hendes initiativ og engagement i det projekt.

Priser

Flere gange i den nu overståede sæson var AIF tæt på fornemme priser.

Første gang var danskernes idrætspris, hvor AIF vandt i DR P4 område i Midt/Vest og gik videre til den landsdækkende finale, hvor en anden snuppede titlen.

Lidt mere lokalt var det årets idrætsforening der var tæt på at falde i Frederiks. AIF kom med i finalen, men blev slået påstregen af Hald Ege MTB Klub.

Gang i de gamle

AIFs ønske om at få de ældre op af sofaen ser også ud til at få fodfæste.

På Inger Lise Sterups initiativ er det lykkedes at få 40 nye medlemmer til at deltage i både sociale og sportslige tiltag.

I første omgang var det meningen, at invitiativet skulle løbe til påsken, men det bliver formentlig forlænget.

Hver torsdag formiddagmødes medlemmerne til kaffe og brød og har herefter mulgihed for at deltage i svømning, badminton eller en rask gåtur. Der sluttes af med fælles gymnastik og tilbud om at deltage i fælles frokost.

AIF har i 2016 et overskud på 118.263 kroner og en egenkapital på 619.841 kroner.

Der er 1441 medlemmer heraf 258 nye.

På valg til bestyrelsen var der genvalg tilf ormand Pia Viller Ahrendt og nyvalg til Christian Bruner.