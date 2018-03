AIF motionsudvalg inviterer til motionsdag

Alle er velkomne til at deltage, uanset om de er medlemmer af af AIF eller ej.

Klaus Hedegaard fra AIFs motionsafdeling fortæller, at der er flere forskellige former for motion, som man kan prøve kræfter med den søndag.

Har man lyst til at være en del af Alhedens MTB i 2018, kan du starte ud med en tur på søndag. AIF motion har både et tirsdagshold for letøvede/rutinerede mountaionbikere. I år starter desuden et torsdagshold for begyndere, familie og motionister. Her vil der være fokus på teknik og sikkerhed på cyklen, og der vil primært blive kørt på større skovstier, grusveje og lette MTB spor.

AIF tilbyder også, at man kan blive en del af løbe/ gå holdet. På motionsdagen går turen mod skoven, hvor man går/ løber sammen.

Hvis man hellere vil være en del af spinningsholdet og prøve kræfter med spinningcyklerne, så skal man kigge ind i spinningslokalet på søndag, siger Klaus og lover, at uanset hvilken aktivitet, man vælger, vil der være hygge i klublokalet efter aktiviteterne. De enkelte holds instruktører vil desuden komme med et kort indlæg om holdet og sæson 2018.

Der er mulighed for at købe en portion varm suppe, øl, vand og kaffe til fornuftig pris. Husk kontanter eller Mobilepay.