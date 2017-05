AIF-formand kåret som Årets Idrætsleder

PRIS Årets Idrætsleder 2017 i Vibor Kommune er udpeget.

Og valget er faldet på AIFs formand, Pia Viller Arendt.

Hun gik overrakt prisen forbindelse med repræsentantskabsmødet i Viborg Idrætsråd.

I indstillingen til prisen skriver Per Møller Jensen, formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg, og Preben Jensen, formand for Viborg Idrætsråd, følgende:

Pia du har i din relativt korte formandstid taget fat på nogle helt fundamentale udfordringer for Alhedens IF og for foreningslivet i almindelighed. Og det med stor succes.

Et smertensbarn for mange idrætsforeninger er generalforsamlingen, hvor bestyrelser ofte står til ansvar for ret få medlemmer, hvilket er en demokratisk udfordring, og samtidig en kilde til tvivl omkring opbakningen blandt medlemmerne. Du har formået at ændre jeres generalforsamling til en foreningsfest med 120 deltager og fuldt fremmøde fra samtlige udvalg. Det er stærkt set af få skabt en fest omkring årsmødet, der jo faktisk er en hyldest af foreningen og det udførte arbejde samt naturligvis også en overdragelse af nogle af stafetterne til nye motiverede medlemmer.

Og netop din evne til at motivere bliver fremhævet af alle, der fortæller om dig. Du er dygtig til at skabe motivation, ejerskab og en god stemning blandt de frivillige. Du sikrer blandt andet et højt niveau hos udvalgsformændene ved hjælp af et to dags seminar, hvor emner som tiltrækning af nye frivillige og kommunikation til medlemmerne bliver drøftet. Det har virkelig styrket Alhedens IF.

Din og foreningens store indsats omkring samarbejdet med skolen er velkendt. I var tæt på at nappe Danskernes Idrætspris som en bonus, men den virkelig gevinst består af 277 nye medlemmer og et utroligt stærkt lokalt samarbejdsmiljø det vil blive ved med at gøre en forskel for idrætsforeningen, for byen og for borgerne.

Pia du er en vellidt og nytænkende leder, der skaber resultater. Nu også med en førsteplads tillykke med titlen som Årets Idrætsleder i Viborg Kommune!