Afslutning i Søndagscafeen for 2017

Ældre Sagen Fjends Karup søndagscaf har afholdt julefrokost i Dagcentret i Frederiks

25 feststemte kvinder og en enkelt mand er denne søndag mødt op i Dagcentret i Frederiks. Der er inviteret til julefrokost med sild og snaps og alt, hvad der nu ellers hører til. Alle har også en pakke med. Selvfølgelig skal der være pakkeleg.

De fleste af de ældre er vant til at bruge Dagcentret i det daglige. Vi er meget glade for dagcentret, siger Mary Juul Svendsen og taler helt klart på alles vegne. På Dagcentret er der et væld af gode aktiviteter særligt i vinterhalvåret. Håndarbejde af enhver slags, kortspil, lotterispil, billard, madlavning, it, stenhugning, bobspil, fællessang, skak, petanque, gymnastik, træarbejde og så kaffen - og snakken omkring kaffen. Aktiviteterne i Dagcentret foregår primært i hverdagene.

Søndagscafeen for enlige er en succes

Søndagscafeen kom i gang efter en henvendelse fra den lokale Birthe Pedersen, som havde set et behov for, at enlige kunne mødes til lidt socialt samvær i weekenden. Søndag er den mest trælse dag, når man er alene, og børnene bor langt væk. Det er nu godt et års tid siden, at frivillige fra Ældre Sagen Fjends-Karup første gang tilbød nogle timer i hyggeligt selskab, og det viste sig hurtigt at blive en succes. Allerede fra start mødte omkring 20 enlige op. Der er ingen tilmelding, man møder bare op, når det passer n.

Lange søndage

Særligt for enlige ældre mennesker kan søndagene være lange og lidt tomme, hvis ens pårørende ikke lige bor i nærheden. Det kan også være, at der brug for et par fritimer, hvis man er bundet til en syg ægtefælle, eller man bare har lyst til at komme hjemmefra en søndag eftermiddag.

Der er som regel søndagscaf den tredje søndag i måneden, og til påske og som nu til jul er der frokost. Man begynder med et par sange, måske en fødselsdagssang, hvis en deltager har fødselsdag eller en sang efter årstiden. En af de trofaste deltagere spiller til, og man drikker kaffe med noget hjemmebag i en times tid. Snakken går, så snart bare to personer er mødt op. Der bliver udvekslet nyheder, familiebegivenheder og drøftet, hvad man ellers har gang i. Efter kaffen er der tid til at spille billard, kort eller noget helt tredje. Man kan også bare sidde med et strikketøj og hyggesnakke. Søndagscafen bliver afviklet som deltagerne ønsker og der er altid plads til nye ideer.

Nye brugere og frivillige er velkomne

Der kan være mange flere i huset, også gerne flere mænd, mød endelig op og giv dit bidrag til en hyggelig eftermiddag, siger Alice Hyldahl, som er en af de frivillige og som denne søndag sammen med Birthe Pedersen og Jytte Grandt har stået for julefrokostmaden.

Har du lyst til at være frivillig, er der altid brug for en initiativrig person med godt humør, der vil være med til at sætte sit præg på aktiviteten.

Søndagscafeen bliver afholdt n gang om måneden fra kl. 13.30 til ca. kl. 16.30 og næste gang er søndag den 21. januar 2018.