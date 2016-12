Afskaffelsen af PSO-afgiften gavner Viborg Kommune

LÆSERBREV I november indgik V-regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget en aftale om af afskaffe PSO-afgiften i perioden 2017-2022. Og forleden vedtog et bredt flertal i Folketinget så det lovforslag, som fører PSO-aftalen ud i livet. Fremtiden er dermed sikret for finansieringen af den grønne omstilling.

Ved afskaffelsen af PSO-afgiften sikrer vi den grønne omstilling, så vi også i fremtiden kan finansiere vejen mod et Danmark uafhængigt af fossile brændsler.

Aftalen gør det mærkbart billigere at drive virksomhed i Danmark, og det øger konkurrenceevnen samt sikrer vækst og flere job i hele Danmark. Venstre ønsker et Danmark i balance, hvor væksten sker alle steder i landet og ikke blot i nogle stærke kraftcentre i øst. Derfor er jeg glad for, at det især er produktionsdanmark, som får gavn af afskaffelsen af PSO-afgiften.

Den samlede PSO-besparelse kommer både husholdninger og virksomheder til gode. En typisk LO-familie med to børn får 2.500 kr. mere mellem hænderne i 2025, og virksomhederne får en umiddelbar PSO-besparelse på ca. 2,7 mia. kr., når PSO-afgiften er fuldt indfaset.

I Region Midtjylland udgør den samlede PSO-besparelse 670 mio. kr. i 2025. Og i Viborg Kommune alene vil PSO-besparelsen være 60 mio. kr. i 2025. Det er til at føle på. Det betyder, at PSO-besparelsen udgør 2.000 kr. pr. beskæftiget i Region Midtjylland i private erhverv. Til sammenligning udgør den besparelse 1.000 kr. pr. beskæftiget i Region Hovestaden.

Venstre arbejder for at skabe et Danmark i balance. Derfor flytter vi statslige arbejdspladser ud i landet. Derfor har vi sænket færgetaksterne til og fra øerne. Og derfor vil vi give helt almindeligt arbejdende familier flere penge mellem hænderne. Målet er klart: Vi skal føre en politik, der gør Danmark rigere og mere balanceret.