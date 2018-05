Affaldsindsamlingen i Frederiks og Skelhøje var stor succes

I Frederiks mødte 28 indsamlere op i Pakhuset for at starte dagen med morgenbrød og kaffe, fortæller Jette Lynge Jensen fra Alhedens Borgerforening. Efter at have samlet kræfter til dagens arbejde, blev byens gader og stier fordelt blandt affaldsindsamlerne, og straks derefter blev Frederiks invaderet af blafrende plastiksække.

En høj sol med en kold vind til at køle de svedige pander var det helt perfekte indsamlings-vejr og de blafrende plastiksække blev snart tynget til jorden af dåser, plastikflasker, glasflasker i alle afskygninger (champagne, øl, sodavand, spiritus), bilfælge og andet metal, sort landmandsplastik, cigaretskodder og mængder af plastik fra slik og anden emballage. En del sorte høm-høm poser med indhold blev fundet i buskene. Der er åbenbart nogle hundeejere, som har en alternativ tilgang til hundeloven, og som ikke har forstået, at plastikposen tager århundreder om at nedbryde i naturen, mens en hundelort kun tager en uge at nedbryde.

Dette affald var som forventet, men farligt affald i form af gasflaske og halvfulde spraydåser var ubehagelige overraskelser. Ikke forventet var også en del knuste glasflasker fra anlæggets område med shelters til trods for, at der lige her er ikke mindre end tre affaldsbeholdere.

Også uventet var en graviditetstest, flaske rom, to juledekorationer og et vindue fra en campingvogn.

Kl. 12 samledes alle til velfortjent jordbærtærte i Pakhuset. Den perfekte afslutning på tre timers hårdt arbejde. Jordbærtærte og morgenbrød sponseret af Byens Kagemand, og drikkevarer sponseret af COOP i Frederiks.

Frederiks er en smukkere by i dag takket være de 28 indsamlere, der gjorde en stor indsats og samlede ikke mindre end 150 kilo affald, heraf ikke medregnet dåser, som udgør en forbløffende stor mængde af affaldet på gader og stier: 43 dåser med pant, 136 dåser uden pant.

Af hensyn til sikkerheden var kun byens gader og stier en del af affaldsindsamlingen. Erfarne affaldsindsamlere kunne fortælle, at hvis der var samlet affald langs de stærkt trafikerede veje som Herning-Viborg vejen, ville mængden af affald have været enorm.

DN og affaldsindsamlingen

Mellem den 16. og 22. april blev der over hele landet samlet 150.000 kilo affald og knap 100.000 dåser. I hele Viborg Kommune blev det til 3873 kg affald heraf 2500 dåser. Det er DN, der er overordnet initiativtager til indsamlingen.