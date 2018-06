Det varme vejr betyder forhøjet risiko for brande i haver, på marker og i skove. Midtjysk Brand & Redning har derfor udstedt et afbrændingsforbud for Silkeborg og Viborg kommuner, som gælder fra tirsdag den 5. juni kl. 12.00.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Forbuddet gælder afbrænding af:

haveaffald

halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,

affald fra skovbrug,

siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt

bål, herunder i bålfade.

Forbuddet gælder også brug af:

ukrudtsbrænder

grill i naturen, herunder på offentlige pladser*

* Brug af grill tillades på egen ejendom såfremt der udvises forsigtighed. Lad aske blive i den tillukkede grill.

Særligt til rygere: Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

Midtjysk Brand & Redning følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.Afbrændingsforbud i Viborg Kommune