90 års fødselsdag

Det er svært at nævne KKIK uden at tage Jethallen med i fortællingen. Det modsatte ligeså. Det er derfor oplagt at slå de to jubilæumsfester sammen.

En tretrins raket

Det fælles jubilæumsudvalg har lagt en plan for festlighederne.

Lørdag 7. april afholdes der reception i Jethallens multisal. Inden sommerferien arrangeres der en fest for byens børn, og efter sommerferien bliver der en voksenfest. Det hele selvfølgelig i og omkring Jethallen.

Når man på den måde har spredt fejringen ind over sommerhalvåret har man imødekommet, at KKIKs jubilæum er her i forsommeren, mens Jethallens fødselsdag er i oktober

Reception og indslag

Tanken med receptionen er at samle gamle venner fra KKIK, se billedsamlinger og høre om de nyeste tiltag. Sjove indslag og gode minder, som man gerne vil dele med andre KKIKere er meget velkomne, fortæller Jeanne Sunesen, der tager imod tilmeldinger til reception og brunch frem til 1. april, og som i samme ombæring også gerne vil vide, om deltagerne gerne vil bidrage med gode indslag.

