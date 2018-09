87.743,50 krone

Mange havde en sponsor med hjemmefra så bare en runde kunne give et godt bidrag til de kræftsyge børn.

Lørdag var det de voksnes tur. Her blev motioneret både inde og ude. Der blev kræset for deltagerne med amerikansk lotteri, lækkert tag selv bord og præmier på både startnummer og indgangsbillet. Alt sammen for at kunne sende overskuddet ubeskåret til Foreningen for cancerramte børn, hvor pengene udelukkende bruges til arrangementer og aktiviteter for kræftsyge børn og deres familier.

Tusind, tusind tak, skriver Jane Kongsted på sin facebook side. Karup har gjort det igen. Det er jeg dybt taknemmelig for!

Ugeavisen må tilføje, at Janes store indsats kan vi også alle være meget taknemmelig for!