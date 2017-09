800 malkekÃ¸er glÃ¦der sig til at fÃ¥ besÃ¸g

Frederiks Søndag 17. september står 800 køer og naturligvis Lars Kristensen på Elmegård klar til at tage godt imod børn og voksne. Lars siger:

- Vi vil vise deltagerne, hvad landbruget er for en størrelse. De skal gerne have en aha-oplevelse med sig hjem, blandt andet i forhold til, hvor godt dyrene har det. Dyrevelfærd er et højt prioriteringsområde på min gård ud fra den overbevisning, at en glad ko også giver mælk af høj kvalitet. Jeg håber, at det vil gøre indtryk på deltagerne, siger Lars Kristensen, der ser frem til at byde folk velkommen til Elmegården.

For en passioneret landmand som Lars Kristensen, er det en god mulighed for at give sin passion for køer videre til deltagerne. Elmegården er en stor bedrift på næsten 800 malkekøer af racen sortbroget dansk malkerace (SDM). De giver dagligt godt 26.000 kilo mælk om dagen. Det sætter Elmegården i den absolutte top i Danmark, hvad angår produktion af mælk og Lars Kristensen skyder på, at de ligger i top 25.

Selvom der produceres mælk i store mængder, har Lars Kristensen fravalgt at bruge malkerobotter, som ellers er meget udbredt. Det gjorde han i 2015, hvor han gik tilbage til at bruge mere traditionelle malkemaskiner. Det gjorde det både mere enkelt at køre bedriften og gav mulighed for at ansætte flere medarbejdere.

- Vi valgte at satse på de mere traditionelle malkemaskiner i stedet for malkerobotter for at få luft i budgettet at ansætte flere medarbejdere. Malkerobotter kan jo være det helt rigtige valg for nogle landmænd, men i mit tilfælde giver det mulighed for at have en lidt mere simpel tilgang til livet som landmand, som jeg nyder, fortæller Lars Kristensen.

Når Lars Kristensen inviterer til Åbent Landbrug, kan deltagerne blandt andet opleve at komme helt tæt på dyrene og klappe kalve. Der er et opholdsområde med smagsprøver fra Arla, der er en majslabyrint, halmlegeplads og der er mulighed for at tage kørekort til pedaltraktor og lege i en stor sandkasse. Læs mere om Åbent Landbrug på Elmegården her: https://aabentlandbrug.arla.dk/location/elmegaarden