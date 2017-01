78 flere pædagoger i Viborg kommune

LÆSERBREV Vi lærer de vigtigste ting i vores liv i løbet af de første måneder og år. Derfor skal vi sætte tidligt ind for at kunne give alle børn muligheden for at vælge deres fremtid, uanset deres baggrund. Det kræver nærværende voksne, og at der er nok af dem. Det mener vi ikke, der er i dag.

Vi foreslår at styrke kompetenceløft af dagplejere og det pædagogiske personale i vores daginstitutioner. Samtidig vil vi år for år give kommunerne penge til at ansætte flere pædagoger, så kommunerne har mulighed for at prioritere mindst er to pædagoger og en medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn. Vi vil ikke lovgive, men aftale det med kommunerne og der skal være en fleksibilitet lokalt.

Det koster selvfølgelig penge at ansætte flere pædagoger og styrke kompetencerne. Vores beregninger viser, at det vil betyde 4400 flere pædagoger i Danmark og 78 i Viborg kommune. De penge kan findes med det radikale forslag om at hæve pensionsalderen i takt med at vi lever længere og med flere gode år i alderdommen. Mens dem der er nedslidte skal have bedre mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har allerede vedtaget at hæve pensionsalder i 2030. Vi foreslår at vi gør det allerede i 2025. Det skaber råderum.

På den måde ønsker vi at de der kan, bidrager lidt mere til den generation, der kommer efter os.