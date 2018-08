6-0 SEJR I SÆSONPREMIEREN!

Kiosken var åben og grillen tændt, da KK07 spillede efterårets første kamp på hjemmebanen i Kølvrå. Fangruppen og et talstærkt publikum nåede op på godt 100 mennesker. Den store opbakning lønnede sig, for serie 3 spillerne kvitterede med at sparke efterårssæsonen igang med en 6-0 sejr over Skive Idræts Klub

Sæsonstarten bød også på debut til klubbens to nye spillere; Mads Carroll Sørensen og Søren Jørgensen. Mads fik en fantastisk debut. Han scorede kampens tre første mål.