50 år med føn og klip i Frederiks

Karen Else fortæller, at hun kom i lære allerede som 14-årig. Hun var den sidste årgang på Frederiks Skole, der ikke havde mulighed for at tage realeksamen. Da hun var udlært i 1966 arbejdede hun i et års tid som assistent i Herning, men valgte så at åbne sin egen salon i Frederiks. Det var den 22. november 1967. I første omgang i lejede lokaler, men i 1970 flyttede hun og hendes daværende mand til Holbergsgade i et nybygget hus. Her har Karen Else haft salon lige siden.

Trofaste kunder

Der kommer kun velkendte ansigter i salonen. " Jeg fik et black-out for omkring ti år siden, og var nødt til at trappe ned. Siden da har jeg sagt, at jeg ikke vil have nye kunder. Jeg har nu kun åbent tre dage i ugen med mindre mine kunder har andre ønsker. " Når Karen Else kigger i bestillingsbogen, tæller hun alligevel godt 100 kunder om måneden. Det er tydeligt, at kundekredsen holder ved. Hun fortæller, at hendes første og ældste kunde, Inger Brauner, lige er flyttet på friplejehjemmet her i Frederiks. Der har de egen frisør. Nedtrapningen går stille og roligt, og det er godt: " Jeg har ikke lyst til at holde. Det er hos frisøren, at man læsser af. Det hører med og er hyggeligt. Jeg vil savne det sociale, det er derfor jeg bliver ved. " Karen Else sætter stor pris på de mange gode historier og glæder sig oftest til at høre mere.

8,80 for en formskæring uden anden behandling

Det var prisen i 1967, hvor hun gav håret form ved hjælp af et skærende redskab i modsætning til hårklipning. Det kostede 3,30 kroner for at få sat håret op. At få farvet hår kom helt op på 26 kroner. Den høje pris afholdt dog ikke kunderne fra at få farvet hår. Karen Else fortæller, at hun farvede meget mere dengang. Mange kunder ville ikke være gråhårede. Det er mere lødigt i dag. Også permanenten var langt mere brugt. " Jeg permanentede hver eneste dag i 10-15 år. Det var moden. Nu er det glat! Det passer mig glimrende. Permanentvæske var endnu skrappere den gang. Da havde vi heller ikke udluftere. "

Også var der røgen

I de fleste af årene var rygning en del af salonlivet. Også selvom Karen Else aldrig selv har røget. Kunderne havde cigaretten i hånden, så hun fik alt røgen. Selv når de fik vasket hår, røg de. Det har nu aldrig generet Karen Else. Sådan var det bare!