50 år med biler

"Jeg købte en grund med en 13 meter dyb sandgrav, og et lillebitte hus med køkken, soveværelse og toilet," fortæller Arthur, som dog i første omgang satsede på at bygge et værksted på stedet. Det var det vigtigste. "Jeg er selvlært og havde gået hjemme ved mine forældre i Stoholm og lavet biler." Det var da heller ikke et levebrød fra starten. - Den faste indtægt kom fra slagteriet i Stoholm. Det gik dog hurtigt fremad med forretningen i Grønhøj. Først byggede han et værksted i 1969, så en vaskehal i 1970 og dernæst parcelhuset, der sidenhen kom til at danne ramme om familielivet. Der blev lavet biler og traktorer, mens der blev bygget. Arthur havde i mange år en stabil og dygtig svend, der hjalp, så det hele kunne hænge sammen. "Da det gik vildest til i 90erne solgte jeg 500 biler om året." Der blev solgt biler til hele landet. "Der biler over det hele. Det var en rodebutik," supplerer hustruen, Anni Rasmussen. Så i 1998 blev der bygget endnu en hal, så bilerne kunne komme under tag, og der var lidt mere kontrol over, hvad der foregik.

Transitter og veteranbiler

Arthur har fortsat biler til salg. Han køber dem op, sætter dem i stand og sætter dem til salg. Der er både transitter og personbiler i hallen. Han indrømmer dog, at han selv kører på værksted med bilen, hvis det er store ting, der skal laves. "Computerting holder jeg mig fra."

Den store hobby nu er veteranbilerne. "Jeg sætter også veteranbiler i stand - mest for min egen fornøjelses skyld." I hallerne står blandt andet en skinnende Cadillac, og en lige så nypudset Ford A og mange andre biler af ældre årgang. "Jeg kører lidt til bryllupper, studentergilder og konfirmation. Men det er mest som vennetjenester."

Græs og Kulturhus

Arthur har ikke problemer med at få tiden til at gå. Der er meget andet at lave end biler. For en tre- fire år siden blev han formand for Grønhøj Kulturhus. Her har huset efterfølgende været igennem forskønnelse med nye vinduer, nyt tag og andre tiltag både inde og ude. I samarbejde med en flok herrer fra Grønhøj er Arthur også medansvarlig for, at græsset på den lokale boldbane bliver slået. "Når vi stiller med seks store plæneklippere, kan vi slå den på en time. Så skal der selvfølgelig også være tid til tredje halvleg," slutter Arthur med et glimt i øjet.

Han og fru Anni glæder sig til jubilæet, som afholdes r i Grønhøj Kulturhus for familie, venner og forretningsforbindelse lørdag den 15. juni.