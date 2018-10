45.000 til DDS Karup gruppen

Nu har de fået den glædelige nyhed, at de er bevilget 45.000 kroner til projektet. De 45.000 rækker ikke til det hele, men de betyder, at gruppens ønsker er et skridt tættere på at blive til virkelighed.

13 millioner uddelt af Friluftsrådet

Friluftsrådets bestyrelse har uddelt i alt 13 millioner kroner til projekter, der skaber nye muligheder for naturoplevelser og friluftsliv. I Region Midtjylland fordeles 2,4 millioner kroner på 28 projekter.

Tjek www.friluftsraadet.dk/tilskud for at finde information om mulighederne for at søge tilskud til projekter, der giver flere muligheder for naturoplevelser og friluftsliv. Udlodningsmidler til Friluftsliv er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.