40 års succes der stadig holder

40 års jubilæet blev fejret hele weekenden. Det startede allerede fredag aften med en fælles gudstjeneste med flot lys op på områdets træer.

Lørdag var der aktiviteter som vanligt. Hjemmefra havde de 10-15 årige deltagerne fra Frederiks valgt sig ind på en gruppe, de godt kunne tænke sig at være en del af. Der var mange valgmuligheder, blandt andet trangia for alle, fotogruppe, sund slik, sæbekassebiler, kano og kajak, smedjen og meget andet.

Mens børnene var ude i deres gruppeaktiviteter, kunne deres ledere mødes med bekendte og samle op på gode minder. Ledernes vigtigste og eneste opgave denne weekend var at sørge for maden og overnatningen på lejrpladsen.

Lørdag aften var der festlig underholdning med popcorn til alle og et natløb for alle de friske FDFere.

Lejren blev sluttet af med en stor fælles jubilæums aktivitet, med en masser fede poster og sjov og spas, hvor der i fire farver blev kæmpet om sejren.

40 år på Sletten

En lejr som denne, der har eksisteret i 40 år, er noget af en præstation og noget helt særligt for dem, der har deltaget. Her får man FDF-oplevelser for livet.

Alt i alt var der 720 blå FDF skjorter på det skønne Sletten denne weekend, når man tæller deltagere, ledere og instruktører sammen.

Så stort et fællesskab er noget, der trækker børn, unge og voksne FDFere år efter år.

FDFerne glæder sig allerede nu til 50 års jubilæet.