40 år i Viborg

JUBILÆUM Helt præcist var det den 19. oktober 1977, at dørene blev åbnet første gang til Sct. Mathias Marked, som var navnet dengang.

Allerede i 1973 begynder historien, for da gennemførte Junior Chamber Viborg og Viborg Handelsstandsforening en oplandsanalyse, hvor det fremgik, at Viborg sakkede bagud og ikke var attraktiv nok i forhold til at tiltrække kunderne. Konklusionen blev, at der skulle bygges et shoppingcenter og planerne tog form i 1975, hvor både Viborg Kommune og Erhvervsrådet hilste planerne velkommen. Da lokalplanerne blev udformet, tog protesterne til i form af et væld af harmdirrende læserbreve og mange råbte butiksdød i gaderne, fortæller centerchef Jesper Maagaard i en pressemeddelelse.

Planerne blev dog godkendt den 12. januar 1976 af Planstyrelsen, og i sommeren 1976 nedrev man de gamle bygninger, som havde tilhørt den 80-årige automobilforhandler Peter Henriksen, og byggeriet kunne dermed starte.

Onsdag 19. oktober 1977 åbnede Sct. Mathias Marked Jyllands, dengang, næststørste overdækkede center med 35 butikker og Viborgs første rullende trapper.

40 år efter

Nu 40 år, flere renoveringer og udvidelser senere fremstår Sct. Mathias Centret som et moderne og succesrigt shoppingcenter i Viborgs midtby. I 2016 besøgte over tre millioner gæster Sct. Mathias Centret.

Tre gange fejringer

- Vi glæder os til at starte fejringen af vort jubilæum sammen med alle vores kunder. Vi har planlagt, at fejre 40 års jubilæet to gange her i foråret og så slutte af med en kæmpe finale til efteråret, fortæller centerchefen.

Nu i uge 7 kan du komme helt tæt på fantastiske rovdyr. Der er krokodiller på 90 cm og, hvad med at få en tre meter slange om halsen?

I børnenes vinterferie er der med andre ord åbent i Krokodille ZOO hver dag. Du kan også se varaner, skildpadder og andre spændende dyr.

Der vil altid være to professionelle dyrepasser tilstede, som vil vise rundt og fortælle om dyrene. De har hele tiden dyr fremme, som man kan røre ved.

Der er åbent i Krokodille Zoo alle dage, undtagen søndag.