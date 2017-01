30 meter til mål

LÆSERBREV I forbindelse med byfornyelse, blev jeg ringet op af en borger fra Risvænget. Vedkommende fortalte mig om en sag omkring et stisystem mellem Risvænget og Jernbanegade, som var gået i hårdknude.

Ved at kontakte tidligere og nuværende lodsejere, fandt jeg ud af, at problematikken var, at man ikke kunne blive enige med borgerne på Risvænget om stisystemets beliggenhed. Ligeledes var der en klausul i salgsskødet, som gjorde, at der ikke måtte ske aktiviteter på området, så længe der ikke var sket en udstykning til boliger.

Jeg husker Ole Mølgård sige på borgermødet omkring byfornyelse, citat: I skal ikke regne med, at I får alt det I ønsker. Og det har han så ganske ret i.

Det er sådan, at hvis der er flere interesser omkring en sag, må der ofte ske kompromiser fra alle sider, for at finde en løsning. Hvis en af grupperne står 100 % stejlt på, at det skal være som gruppen har tænkt, så sker der ofte ikke noget. Men, hvis man via en konstruktiv dialog, hvor alle får en del af deres ideer igennem, så sker der noget. Sådan er det også i politik, forhandlinger der, er det muliges kunst.

Ved en snak med tidligere og nuværende lodsejere er der kommet en åbning i sagen. Hvis man flytter stiens beliggenhed med cirka 30 meter, således den kommer til at gå parallel med åben mark og ned til Havrevænget, vil der fra tidligere og nuværende lodsejere, være velvilje til at give en dispensation til at etablere en sti.

Det er så op til Risvænget og andre borgere, om man kan leve med, at stien herved bliver 30 meter længere. Det er jo ikke meget! En sti vil bl.a. forbedre børns sikre færden til skole, samt gøre det muligt med en hyggelig søndagsgåtur til Midtbyen.

Tænk over det få en snak med hinanden. Hvor der er vilje - er der vej/sti.