3 opsætter ny mast i Karup

KARUP Området vil således opleve et løft, både hvad angår dækning, rækkevidde og datakapacitet.

Teleselskabet 3 tuner sit netværk i Viborg med en ny mast. Det betyder, at kunder hos 3 som befinder sig i nærheden af masten på Åhusevej 3 får en endnu bedre netværksoplevelse. Den nye mast blev opstillet den 3. maj.

Med opgraderingen af masten får Viborg et løft, både hvad angår dækning, rækkevidde, ude og indendørsdækning samt en øgning af kapacitet for data. Det betyder ganske enkelt, at masten vil dække et større område og generelt forbedre signalet i omegnen. Det kan fx vise sig ved, at man som kunde hos 3 vil få en endnu bedre dataoplevelse i stuen, når der f.eks skal streames film, tale via wifi eller surfes på nettet. Dette kan opleves ved helt små detaljer som forbedret billedkvalitet, hurtigere upload, når du starter din stream eller helt enkelt en bedre ude eller indendørsdækning.

Vi ønsker at give vores kunder en så god mobiloplevelse som muligt, både hvad angår tale og data. Vi kan se, at vores kunder bruger mere og mere data både på streaming, apps og alt muligt derimellem, og det betyder også, at vi hele tiden er opmærksomme på at opgradere de geografiske punkter, hvor forbruget stiger, siger Kim Christensen, netværksdirektør i 3.

WI-FI OPKALD = bedre indendørsdækning

Aldrig før har mobildækningen været så god, og hos 3 opgraderer man løbende mobilmaster og opsætter nye, så 3s kunder er sikret den bedste dækning. Mobilsignalet vil dog stadig nogle steder kunne opleves som svagt, når man taler i telefon indendørs. Det kan skyldes tætbefolkede områder i byerne, hvor mobilsignalet har svært ved at trænge igennem, høje træer, materialer som beton eller de populære energisparende ruder. Her kan wi-fi opkald være en løsning, da man mange steder vil kunne opleve forbedret indendørsdækning på trods af svagt signal.

Teknologien bag wi-fi opkald fungerer således, at din router omdannes til en indendørs mobilmast. Det betyder, at hvis man som kunde befinder sig i et nybygget hus med energibesparende ruder og moderne isolering, hvor mobilsignaler har svært ved at trænge igennem, så vil telefonen automatisk vælge husets wi-fi signal som trådløs mobilforbindelse. På den måde får du den absolut bedste dækning på dit opkald.

På de seneste modeller af Apples iPhones udbyder 3 wi-fi opkald. Når først wi-fi opkald er slået til i telefonens indstillinger, så vælges det netværk med det bedste signal, når kunden forsøger at lave et opkald eller sender en sms.

Sådan aktiverer du wifi opkald: Gå ind under indstillinger, telefon, wifi opkald og slå wifi opkald knappen til på displayet. Så vil din telefon automatisk skifte til et netværk, hvis netværkssignalet er bedre end det mobile netværk.

Du kan læse mere om wi-fi opkald her og samtidig tjekke om din iPhone har funktionen.

https://www.3.dk/abonnementer/fordele/wi-fi-opkald/