260.000 kroner til Grønhøj

Herudover har Karup Kartoffelmelsfabrik, Grønhøj Kro og Kartoffeltyskerforening også spyttet i kassen. Viborg Kommune har givet tilsagn om 50.000 kroner, hvis Liv på Alheden kunne skaffe 300.000 kroner. De penge er derfor nu også i hus. Forprojektet, som er budgetteret til 415.000, er en realitet.

Kroejer Gregers Laigaard, der er formand for foreningen, har da også lidt svært ved at få armene ned: Ja, vi er umådelig glade for midlerne. Det er det første skridt i den rigtige retning. Gregers fortæller, at man forventer at gå i gang med forprojektet sidst i oktober. Vi søger andre fonde til selve projektet, men det er helt klart et blåt stempel, når Erhvervs- og Vækststyrelsen vælger at støtte det. Jeg har følere ude mange steder og håber på, at vi kan lave et lokalt fyrtårn, der giver genlyd ude i verden, slutter Gregers.