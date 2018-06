26 år er gået i fisk

Der er fredeligt og roligt, god plads, en smuk natur, og borde-bænke-sæt at nyde en madpakke eller en øl ved, når man vil fiske ved en af de fire fiskesøer hos Tusaagaard Put and Take. Og fremfor alt er der masser af fisk i søerne. Det skal være en heldig ørred, hvis den overlever mere end 14 dage her, siger Søren Mikkelsen, som årligt sætter en 20-25 tons ørreder i søerne. I maj satte han 100 kg fisk ud om dagen. Det samme er planen for juli måned. Fiskene kommer fra Sørens dambrug, der ligger ved Aulum. Her i Tusaagaard fodrer vi ikke fiskene. De bider derfor gerne på krogen. Det skal være en god oplevelse. Så kommer folk igen, konstaterer Søren.

Startede med et par grøfter

Det var Sørens far, Jørgen Mikkelsen, der startede Tusaagaard Put and Take. Der var et par grøfter med grundvand her, som han gravede ud. Med årene er stedet udvidet betragteligt. Her er nu fire store søer, der alle er mellem to og fire meter dybe. Planter i kanten af søerne producerer ilt til ørrederne. Herudover har Søren gravet Tusaaen, der ligger over de to af søerne. En pumpe i en af søerne pumper vandet de to meter op til Tusaaen, som løber omkring søerne og forbinder dem, således at de har gennemløb.

Villa Ruth og automater

Det er primært lokale, der fisker her. Når det er varmt, kommer de tidligt om morgenen eller hen på aftenen. Lystfiskere, der kommer langvejs fra eller bare naturelskere kan i øvrigt leje Sørens Villa Ruth, som ligger nabo til søerne.

Den seneste investering ved søerne er to automater, hvor man kan købe alt fra varme og kolde drikkevarer til slik, fiskeblink og canadiske orme - sidstnævnte til 30 kroner for ti orme. Man betaler med mobilipay. Det er rigtig smart det med mobile pay, så har jeg ingen kontanter herude, slutter Søren, der allerede så småt er gået i gang med at planlægge søernes 30 års jubilæum.