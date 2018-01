25 år med udvikling hos IN Service

Flemming blev i 1990 færdiguddannet som værktøjsmager fra Herning værktøjs- og metalvarefabrik i Sunds. På det tidspunkt var IN-Service et lille firma med få ansatte. Det var dengang som i dag Flemmings far, Preben Juhl, der stod ved roret. Han havde startet firmaet i 1989. Hovedopgaven var vedligehold og servicering af tekstil maskiner.

Som nyuddannet havde Flemming lyst til at komme ud at rejse og opleve noget andet, så han rykkede med sin kone til Sydtyskland, hvor han arbejdede indenfor tekstil branchen. Det blev til to spændende og lærerige år i Tyskland, og da Flemming kom hjem igen fik han ansættelse hos IN-Service i Karup.

Der blev efterhånden mindre behov for maskiner indenfor tekstilbranchen, så virksomheden begyndte at kigge efter andre brancher. Og sådan har det været de seneste 25 år. IN-Service er bygget op omkring netværk. Vi har ingen sælgere tilknyttet. Det handler om at have fingeren på pulsen, beretter Flemming.

Idag udvikler og producerer virksomheden special maskiner til mange forskellige brancher. Herudover er virksomhedens kompetencer vandskæring, kantbukning, svejsning/sammenføjning, CNC-fræsning og tegning af 3D konstruktioner. Alle løsninger er kundetilpassede løsninger.

Tilpasning og stadig udvikling

Netop nu prøvekører IN-Service en 24 tons stor maskine, som de har udviklet og produceret i samarbejde med en kunde i Farum. Kunden har en id, og vi hjælper dem i gang. Denne maskine har vi udviklet sammen med kunden helt fra bunden og siden marts sidste år. Vi har to konstruktører, der sidder og tegner, fortæller Flemming.

De 12 fuldtidsansatte medarbejdere har uddannelser som industritekniker, værktøjsmager, smede og konstruktører. Det er dygtige og kompetente medarbejdere! IN-Service tilbyder derfor hele pakken fra tegnebræt til udvikling, produktion og prøvekøring af nyudviklede maskiner.

Flemming ejer nu virksomheden og arbejder som teknisk chef. Han har ansvaret for blandt andet udviklingsdelen. Vi har prøvet at følge med og har over nogle år investeret i CNC styrede maskiner. fortæller Flemming og fortsætter: Man kan ikke bygge en maskinpark og læne sig tilbage. Man skal følge med tiden. Derfor har IN-Service også altid haft lærlinge. Det skal og bør man for at bidrage til branchen.

Familieforetagende

Det er netop et år siden, at Flemming købte IN-Service anparterne fra sine forældre, og virksomheden på den måde gennemførte et generations- og ejerskifte.

Det har været 25 spændende år. Det er fantastisk, at man kan arbejde så godt sammen med sine forældre og også fantastisk, at man har nogle forældre, der er med på, at der skal ske noget nyt. Vi har været enige om de ting, der skal gøres.

Sammen med sin kone har Flemming tre sønner på henholdsvis 21, 18 og 16 år. Som det er lige nu, er der dog intet, der tyder på, at de ønsker at være tredje generation af IN-Service.

25 års jubilæet blev markeret internt på dagen med rundstykker om formiddagen og senere kaffe og kage sammen med kollegerne på virksomheden i Karup.