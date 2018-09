25 år med praktisk uddannelse i Havredal

I 1993 køber en gruppe af forældre til børn med særlige behov sammen med foreningen Jysk Børneforsorg en landbrugsejendom i Havredal. Forældrene er gået sammen, fordi der ikke eksisterer et uddannelses tilbud til deres børn, der kun har udsigt til en førtidspension, når de bliver 18 år. De har et ønske om at skabe en videregående uddannelse en praktisk landbrugsmedhjælper uddannelse, så deres børn også får mulighed for at dygtiggøre sig og komme ind på arbejdsmarkedet. Konceptet lød på en tre-årig helhedsorienteret, praktisk uddannelse uden bøger samt hjælp til at komme i job efter endt uddannelse. Havredal Praktiske Landbrugsskole var en realitet.

De samme forældre, som startede Havredal Praktiske Landbrugsskole, ønskede at være helt uafhængige og søgte derfor diverse projektmidler for i 1995 at købe den gamle skole i Havredal. En Grøn Pedelmedhjælper Uddannelse for samme målgruppe unge og med samme koncept som på landbrugsskolen var skabt.

Havredal Praktiske Uddannelser

Frem til 2013 kørte de to uddannelsesinstitutioner som to selvstændige enheder med et praktisk samarbejde på tværs. Men i 2013 blev skolerne slået sammen, idet man vurdererede, at de ville stå stærkere, hvis de var en enhed. Uddannelsen kom til at hedde Havredal Praktiske Uddannelser, og den har i dag tre forskellige individuelle uddannelseslinjer. Landbrugsassistentlinjen, som er en del af erhvervsskolesystemet under undervisningsministeriet, grøn pedelmedhjælper og have/ anlæg-linjen samt sidste skud på stammen, som er butiksmedhjælperlinjen.

500 elever igennem 90 % i job

Nu på 25 års fødselsdagen har mere end 500 elever været igennem uddannelsen i Havredal, fortæller forstander Poul Erik Clausen. De er kommet fra hele landet for at blive uddannet i Havredal. Oftest er den enkelte elev kommet tilbage til den kommune, hvor de kom fra. Igennem årene er langt størsteparten af alle elever fortsat direkte i job efter endt uddannelse. Det mål, som forældrene satte i sin tid, har skolerne holdt fast i. Det er vigtigt for alle mennesker at være en del af arbejdsstyrken og fællesskabet på arbejdspladsen. Og måske særligt for målgruppen unge med særlige behov.

Fremtidige visioner

På det afsluttende spørgsmål om, hvad visionen er for Havredal Praktiske Uddannelser de næste 25 år, svarer Poul Erik Clausen: Vi skal fortsætte med at være de bedste til at uddanne unge med særlige behov og få dem ud i beskæftigelse. Derfor skal vi fortsat være på forkant med at tage ny viden til os. De unge skal blive til nogen og ikke bare til noget.