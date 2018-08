25 år med PØ Leg

Det startede med en stor glæde for vand. Peder Østergaard var svømmer og havde sin daglige gang i friluftsbadet i Bording, hvor han var svømmer, livredder og træner. Allerede før han blev udlært VVSer i 1978, godt nok med husinstallationer, var han drevet af stor nysgerrighed i forhold til at kigge på installationerne i kælderen under svømmebadet. Det var spændende at se, hvordan det hele egentlig fungerede.

En ikke så god ansættelse hos en virksomhed, som renoverede og byggede svømmehaller og friluftsbade, førte til et ønske om at starte for sig selv. Den beslutning var lige så meget et oprør med omstændighederne, som det var en gennemtænkt plan. På det tidspunkt havde Peder og Karin tre små børn, og Karin arbejdede som børnehaveklasselærer. Der var nok at se til på hjemmefronten, og det blev der også på arbejdet. Den dengang kæmpestore mobiltelefon måtte med overalt også på ferierne. Peder havde ramt en åre, hvor der var masser af arbejde.

Svømmehaller skulle dengang og skal fortsat holdes ved lige. Pumper, rør og rørføring i bassiner skal fungere. Når der skal bygges nyt, er PØ Leg blandt dem, der giver tilbud. Der er opgaver i hele Danmark.

Et familieforetagende

Efterhånden rakte døgnet slet ikke til at nå alle opgaver alene, og for 10 år siden valgte Karin at tage et års orlov fra jobbet fra Frederiks Skole. Hos PØ Leg stod hun allerede mere og mere for bogholderi og administration. Orloven skulle så vise, om hun og Peder kunne trives med, at de kom til at arbejde så tæt sammen. Desuden var der jo også skolebørnene, kollegerne og alt det liv, som Karin var vant til på skolen. Kunne det overhovedet undværes? Det kunne det godt. Det gik faktisk over al forventning. I dag er det også Karin som sælger svømmeudstyr og alt det synlige til svømmehaller legetøj samt væsker til vandprøver, vipper, startspringere og meget andet. Det er en anden branche. Dog kræver det også god pædagogisk tæft og menneskeindsigt at være sælger.

Karin og Peder har tre børn, som i dag alle bor i Frederiks og omegn, og som alle tre er mere eller mindre rodet ind i virksomheden. Jakob har en bachelor i økonomi og er god til tal. Desuden er han autodidakt montør. Søren er elektriker og udlært i Frederiks. Han har efterfølgende uddannet sig til elinstallatør, og tager sig alt det el, der skal laves i firmaet. Datteren Rikke er uddannet pædagog, men hendes mand er ansat hos PØ Leg på deltid. Han står for PR og flyers og deltager i bestyrelsesmøder, så han også har fingeren på pulsen. Karin kommenterer da også, at en af hendes vigtige opgaver idag er at passe børnebørnene, hvis de bliver syge, så mændene kan arbejde. Udover familien er der i dag ansat fem montører og håndværkere. Der er såmænd også en ledig stilling slået op lige nu.

Direktørstolen udskiftes nu med posten som seniorkonsulent

Peder har besluttet at benytte jubilæet til en titel rokade i PØ Leg. Det var et alvorligt sygdomsforløb for et par år siden, som gjorde det tydeligt for alle i familien, at det var vigtigt at dele opgaverne mere ud. Fremover vil Peder derfor have titel af senior konsulent, mens Jakob, som på sigt skal overtage roret, kommer til at hedde direktør. Det vil fortsat være mig, der laver arbejdsplan og træffer beslutninger. Det er udelukkende et titel bytte for at fremtidssikre organisationen, fortæller Peder og erkender samtidig, at pension er uinteressant. Han er slet ikke er klar til at holde med at arbejde.

Reception

I anledning af firmaets jubilæum afholdes reception i Frederiks Kulturhus på fredag den 31. august. Af hensyn til køkkenet er tilmelding nødvendigt.