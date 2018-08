25 år med egen frisørsalon

25 travle år er gået, siden hun købte salonen på Birkevej i Karup af Connie. Lene er oprindelig uddannet i Horsens, hvor hun kommer fra. Efter en afstikker til Viborg startede hun hos Connie på Bredgade i Karup i 1989.

Lene har været alene ved roret og i salonen, siden hun startede. Der kommer jo mange mennesker i huset hver dag. Jeg får inspiration fra dem og fra blandt andet DOFK, som er fagorganisation for selvstændige frisører og kosmetikere samt Viborg Frisørlaug. Sidstnævnte har Lene altid har været medlem af. Bestyrelsen har hun siddet i i en årrække. Frisørlauget afholder både morgen- og aftenmøder, hvor man kan udveksle erfaring med de øvrige selvstændige frisører. De udbyder også kurser, og det samme gør producenterne. Her har altid været en god mulighed for at holde sig opdateret.

Alsidig snak i salonen

På spørgsmålet om Lene i kraft af sin frisørgerning ved alt om, hvad der rør sig i Karup og omegn, er svaret benægtende. Det er lidt gammeldags, det med, at frisøren har det nyeste sladder, svarer Lene. Det er lige så meget på skolen eller til fodbold, man hører om, hvad der sker. Hun slår fast, at mange kunder nyder bare at sidde og læse i et ugeblad, mens de får ordnet hår. Når der snakkes, er snakken da også ofte om alt andet end det lokale.

Frisurer og priser nu og for 25 år siden

Snakkekulturen og det at læse ugeblade ved frisøren har måske ikke ændret sig så meget over de sidste 25 år. Det har moden til gengæld. Krøllerne er erstattet af hårfarve. For 25 år siden skulle alle have permanent i. I dag er det hårfarve, der tager tiden, fortæller Lene. Heldigvis er midlerne knap så skrappe i dag. Når hun kigger på priserne i 1993 og sammenligner med priserne i dag, ligner det en prisstigning på noget over 100%. Der er i løbet af de 25 år kommet langt flere afgifter på frisørens forbrug. Både lys, vand, varme og det at afskaffe affald er blevet langt mere bekosteligt. Dankort og mobile pay er kommet til salonen i den periode. Det betaler man også for.

Enormt glad for de faste kunder

Lene erkender, at frisørkunder i dag ikke nødvendigvis er supertrofaste. Der er et større udbud af frisører, og mange kunder kommer langt omkring i deres hverdag. Så meget desto mere sætter Lene pris på de faste kunder. De, der er blevet klippet af Lene igennem de sidste 25 år. Det er dem, jeg har tænkt mest på, når jeg nu har valgt at fejre jubilæet.

Når det så er sagt, er alle velkomne til at kigge forbi på dagen i Karup Kultur- og Forsamlingshus og nyde en bid mad, øl, vin, kaffe eller kage. Der skal ikke mangle noget. For det er værd at fejre, at der stadig er faste holdepunkter og frisører, man kan regne med!

Kom og hyg jer den lørdag, opfordrer Lene.