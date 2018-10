22 års fødselsdag og næste generation på vej ind

De to fætre har begge afsluttet deres ungdomsuddannelse. Silas blev STX student for et år siden. Tobias afsluttede sin tre-årige Handelsskole uddannelse her i sommer.

Jeg har arbejdet hos Mac Y on and of i otte år, fortæller Silas, som er søn af direktør Søren Nørgaard. De første mange år gik Silas bare til hånde i virksomheden - vaskede op, satte Mac Ys klistermærker på flaskerne og lavede andet forefaldende arbejde. Efter studentereksamen var han ude at rejse og aftjente derefter sin værnepligt i Skive. Siden den 1. juli har Silas arbejdet på fuld tid i virksomheden. Jeg har fået mere ansvar nu, og kender efterhånden også en hel del til produkterne, fortæller han. Når Mac Y inviteres ud og skal lave bar og cocktails, så er det ofte Silas, der blander. Det er spændende, og jeg lærer meget, jeg også kan bruge privat. Når der næste gang er Rom og Whisky festival i Alhedehallerne, vil Silas også være blandt de, der kan fortælle om produkterne. Han bliver i øvrigt kun i virksomheden frem til årsskiftet. Så skal han på musikhøjskole. Musikkultur og guitar er en væsentlig del af hans liv. Næste delmål er at komme ind på MGK. Jeg kan lide at prøve noget forskelligt for at finde ud af, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg er bedst til, fortæller han. At han er glad for at han har haft muligheden for at arbejde hos sin far og Mac Y, er der ingen tvivl om. Jeg har lært rigtig meget, siger han med overbevisning i stemmen.

Elev indenfor regnskab

Tobias Nørgaard er søn af Jens Nørgaard, Sørens afdøde bror, som var med til at stifte Mac Y. Tobias interesserer sig for tal og regnskaber, så da han havde afsluttet sin Handelsskole eksamen, ringede han til sin onkel og spurgte, om Mac Y kunne tænke sig at have en elev indenfor regnskab. Jeg synes, det var superspændende, at han havde lyst til at komme i lære her, kommenterer Søren. Mac Y har tidligere haft kontorassistent elever, men Tobias er den første, der ønsker at arbejde med regnskab. Han startede derfor i lære den 1. september.

Fætre på lageret

Lige nu samarbejder de to fætre særligt tæt. En lagermedarbejder er på barsel, så det er Silas og Tobias, der tager sig af ordrerne, finder varerne frem, får dem emballeret til afsendelse og faktureret korrekt. Tobias har derfor kun været i regnskabsafdelingen nogle få timer om dagen denne første måned. Det er rigtig godt. Det er rart at få indblik i dagligdagen og vide, hvad folk laver, siger han og kan samtidig konstatere, at selvom de to fætre har meget forskellige interesser, så arbejder de rigtig godt sammen. Det er jo ikke så ringe endda.