200 gymnaster i Jethallen

Godt 400 børn og voksne havde fundet vej til Jethallen, hvor KKIK bød på gymnastik og danseopvisning, lotteri og hyggeligt samvær for hele Karup by og omegn.

11 ud af klubbens 13 hold var på gulvet i løbet af dagen. Det var kun de to yoga hold, der ikke deltog i opvisningen. Programmet var alsidigt og bød blandt andet på både Springgymnastik, Spildlopper, Krumspring og Puls og Styrke. I løbet af dagen var alle aldre repræsenteret på gulvet fra de helt små på et år og til ældste gymnast på 78.

Foruden egne optrædende havde KKIK også besøg af kredsholdet Viborg Juniorhold, som var på gulvet med ca. 50 dygtige gymnaster. Dans, spontanitet og god energi

Udover den traditionelle gymnastik, hvor publikum sad roligt og kiggede på, blev alle inviteret ned til dans, da holdet Groove kom på gulvet. Og det er netop en del af det koncept. Groove er et danse koncept uden smart koreografi, blot med simpel bevægelse, hvor man bevæger sig til god musik på præcis sin egen måde. Det viste sig at være en stor succes. Publikum tog imod udfordringen og gik talstærkt med på dansegulvet, hvor alle til stor glæde og begejstring lod spontaniteten råde. Formand for gymnastik foreningen, Heidi Madsen, kommenterede da også efterfølgende, at det var en stor succes, som KKIK håber at kunne gentage til næste år.

Gymnastik opvisningen blev afsluttet med en dans indøvet af bestyrelse og trænere. Det var en sjov afslutning og et bevis på, at de arbejder godt sammen i KKIK.

KKIKs gymnastik afdeling har i øvrigt ikke lukket ned for sommeren allerede. Fra april og frem til sommerferien tilbyder gymnastikforeningen otte forskellige hold. Den nye sæson går i gang til september.

