15 rækkehuse under opførelse i Karup

LEJEBOLIGER Bach Gruppen i Viborg er godt i gang med at opføre 15 nye rækkehuse til udlejning på Fasanvænget 5 i Karup.

Rækkehusene bliver på mellem 96 og 99 kvadratmeter med tilhørende carport, skur og lille have. Bach Gruppen forventer at sætte husene til leje efter sommerferien. De første huse vil være klar til indflytning den 1. november.

Bach Gruppens direktør, Lene Christensen, udtaler til Uge-Avisen:

- Karup er en by, der har alting, derfor tror vi også, der er brug for nye lejeboliger. Andre lignende byer i Viborg Kommune har haft brug for lejeboliger, så vi tror også, at Karup har et behov. Karup ligger fint placeret i forhold til de omkringliggende større byer, fx Viborg og Herning, og så er der mange arbejdspladser på Flyvestation Karup. Desuden har Karup jo lige fået lavet en flot bymidte.

Bach Gruppen købte byggegrunden i 2010 af Boligselskabet Sct. Jørgen.