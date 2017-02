125 års jubilæum og færdiggørelse af ombygning fejres med skarpe tilbud

FEJRING Butikken fremstår nemlig, efter flere måneders ombygning, som et supermoderne indkøbssted. Samtidig med det fejrer SuperBrugsen, at de på lørdag har 125 års jubilæum.

Butikken vil blive pyntet festligt op allerede fra torsdag, og ekstra personale er kaldt på arbejde.

På torsdag vil der være 20 procent på alle varer i butikken, undtagen cigaretter, blade, aviser, gas og diverse spil. Fra fredag til og med søndag vil der være skarpe tilbud, så der er rig mulighed for en god handel i den lokale SuperBrugsen.

Kagemand og kaffe

Lørdag fejres jubilæumsdagen også med kæmpe cremebolle-kagemænd og kaffe.

Investering på 4,5 mio. kr.

Sidste år besluttede bestyrelsen bag SuperBrugsen og uddeler Jan Hjort sig for at opgradere den lokale brugsforening til en moderne forretning efter Coops koncept.

Ombygningen startede i begyndelsen af november og er netop blevet færdig. Hele butikken har fået ny belysning, et nyt frostanlæg og en stor nedkølet frugt- og grøntafdeling. Der er kommet nye, lavere varer-reoler, som er placeret frit på gulvet. Det har givet bredere gange og en følelse af mere luft og et større overblik over butikken for både kunder og de ansatte. I delikatesseafdelingen er de gamle kølediske, der adskiller køkkenet og butikken, udskiftet med nye lavere kølediske, så der er blevet mere åbent ind til køkkenet. Køkkenet er indrettet mere praktisk og med et større arbejdsområde, og slagerafdelingens arbejdsrum er blevet udvidet. Stort set alt i butikken er ændret, undtagen gulvet.

- Ombygningen gør, at vi sparer en masse penge på varme, strøm og diverse reparationer. Køler- og frysediskene er med glaslåger, og lamperne er ledlys. Vi håber med ombygningen, at kunderne får en god indkøbsoplevelse, så de får lyst til at komme igen. Vi har allerede fået mange, positive tilkendegivelser, og omsætningen i frugt- og grøntafdelingen er øget, så det tegner godt, fortæller en glad uddeler, der glæder sig til at fejre dagene sammen med kunder og ansatte.