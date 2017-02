125 år med brugsforening i Karup

TILBAGEBLIK På daværende tidspunkt boede der 259 borgere i Karup Sogn. I de daværende vedtægters paragraf 1 stod: Foreningens Formaal er ved Fællesindkjøb at kunne forsyne Medlemmerne med de vigtigste Brugsgjenstande i gode Vare og til billige Priser. Ved indmeldelsen betalte gårdmænd og husmænd med jorde 50 øre og husmænd uden jord, indsiddere og tjenestefolk 25 øre. Det gav en startkapital på omkring 25 kr. Da det ikke var nok til opstart af butikken, stiftede foreningen et lån i Sparekassen i Kjellerup. Uddeleren skulle selv sørge for diske, reoler og vægte m.v. og desuden skulle uddeleren stille med en sikkerhed på størrelse med driftskapitalen. Til gengæld fik uddeleren 4,5 procent af indkøbsprisen på de solgte varer.

Den første uddeler var kvinde

Den første brugsforening blev på Åvej 2 i et stuehus, og den første uddeler hed Ane Petrine Nielsen og var omkring 20 år. Hendes far, Peter Nielsen ejede huset og den tilhørende gård.

Faderen havde stillet den nødvendige kapital til rådighed. Forretningen gik dårligt for Ane Petrine, da den kredit hun gav til folk, var på hendes eget ansvar. 1893-1896 var meget dårlige år for landbruget, så kreditten steg og steg. Man regner med, at Ane Petrine blev bortvist fra jobbet i 1897, hvor hun i regnskaber var anført med en gæld på 1.257,35 kr. Omsætningen var i samme år på 15.737,61 kr.

Jobbet som uddeler overtog I. C. Nielsen og året efter, i 1898 blev de to brugsforeninger i Karup og Kølvrå opløst og en ny, Karup-Kølvrå Brugsforening blev dannet.

I datiden kunne der, udover kolonialvarer, blandt andet købes korn, foderstoffer, kul og manufakturvarer. I starten skulle man være medlem for at handle ind, men det blev ændret i 1903. Uddeleren havde pligt til at forhandle de varer, som bestyrelse bestemte, der skulle sælges. Desuden måtte han sælge andre varer på egen risiko, og han indførte salg af øl og spiritus.

Det lykkedes I. C. Nielsen at få generalforsamlingens godkendelse af, at han sammen med sin kompagnon købte brugsforeningens hus og samtidig forpligtigede han sig til at bygge et nyt hus, som brugsforeningen skulle leje sig ind i. Den nye bygning blev bygget på Bredgade 2 i 1903, hvor Ole Aagaard bor i dag. I. C. Nielsens økonomi begyndte at skrante og var lige ved at trække Karup-Kølvrå Brugsforening med sig.

I 1910 opsagde Nielsen sit job som uddeler, men ville stadig gerne leje sit hus ud til brugsforeningen. Bestyrelsen valgte dog at leje sig ind i forsamlingshuset, der var beliggende på Bredgade 15, hvor SuperBrugsen også har adresse i dag. De økonomiske problemer, der trak spor med sig, lagde en dæmper på mulighederne for at forbedre det nye sted væsentligt fra start af.

Da lejekontrakten med forsamlingshuset udløb i 1929, besluttede brugsforeningen at købe forsamlingshuset for 14.298,53 kr. På daværende tidspunkt var Theodor Pedersen uddeler. Han var god til økonomi, og der blev kun foretaget de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder. I 1924 besluttede man at få en benzintank foran butikken.

Opdelt i to

Efter Theodor Pedersens død, besluttede man at opdele forretningen. Der blev ansat en uddeler, Jens P. Kolby i kolonialafdelingen og Theodors enke, Sine Pedersen blev uddeler i den nyoprettede manufakturafdeling. De to forretninger blev fysisk adskilt, og man forsøgte forgæves, at adskille de to forretningers økonomi, men det opgav man i 1941.

Gennemgribende renovering

I 1956 blev der foretaget en gennemgribende renovering af hele huset, som butikken var i. Der blev blandt andet indført centralvarme. Sine Pedersen boede i en lejlighed på 1. sal og på tagetagen boede flere af de unge ansatte. Sine gik på pension i 1959, og Kristian Poulsen blev ansat som ny uddeler i manufakturafdelingen. Siden 1951 havde salget i denne afdeling været vigende, så da planerne om nybyggeri tog form i 1963 bestemte man sig for, at der ikke skulle være en særskilt manufakturhandel. Kristian Poulsen sagde sit job op og startede sin egen manufakturhandel op. I 1966 var det planlagte nye supermarked med slagterafdeling færdigbygget. På daværende tidspunkt var der parkeringspladser foran forretningen.

Naboejendomme købes

I halvfjerdserne var der ofte nye udvidelsesplaner, så i 1971 købte brugsforeningen ejendommen Engholmvej 4, året efter Engholmvej 2. Begge ejendomme blev revet ned og grundene brugt til parkeringspladser. I 1973 udvidede man med 170 kvm facadetilbygning så forretning blev på i alt 630 kvm. Desuden blev bygget natboxrum på 50 kvm, og gange og depotrum på 30 kvm. I 1978 købte brugsforeningen Engholmvej 6, og året efter byggede man en ny tilbygning på 192 kvm indeholdende en ny slagerafdeling og en helt ny delikatesseafdeling. I 1986 blev lavet en udvendig overdækning, og året efter blev frugt- og grøntafdelingen ombygget. I 1989 udvidede man mod Engholmvej og i 2002 byggede man bagud mod parkeringspladsen.

Jens Jørgen Jeppesen

I april 1976, blot 28 år gammel, blev Jens Jørgen Jeppesen uddeler i Karup-afdelingen. Han var ikke ukendt med Karup, da han havde været 1. mand der i 4. år, to år før han blev uddeler. De to år blev brugt på et 1. mands job i Vejen. Han forblev på posten som uddeler ind til 1. november 2010, hvor han gik på efterløn 62 år gammel. Jan Hjort overtog jobbet og varetager det stadigt.

- Det var lidt af en tilfældighed, at jeg søgte jobbet i Karup. Efter endt uddannelse, skulle alle, der ville blive inden for brugsen på et fire måneders ophold på en andelsskole i Middelfart. Her var jeg sammen med 60 andre, unge jobsøgende. På daværende tidspunkt boede jeg i Skjern og tænkte, at jeg godt kunne køre de 75 km til Karup. Jeg fik jobbet og flyttede senere til Karup med min hustru Hanne. Lige fra starten af, har Hanne og jeg deltaget meget i byens aktiviteter, så vi kom hurtigt til at lære en masse mennesker at kende. Det har været et spændende job, og jeg kommer stadig, næsten dagligt, i butikken for at hilse på. Mange af mine ansatte, arbejder der stadigt. I år 2000 startede vi med at have længe åbent om lørdagen og søndagsåbent, så det betød, at der blev ansat flere unge, end tidligere, fortæller Jens Jørgen og siger videre:

- Jeg husker arbejdstiden som en god tid med en god kontakt til kunderne og et godt samarbejde med bestyrelsen. Jeg er stadig tilknyttet brugsen, sådan følelsesmæssigt, det betyder meget for mig, at den går godt, og jeg håber, at den netop afsluttede ombygning får en positiv indvirkning på omsætningen. Butikken er virkelig blevet flot. Konkurrencen er blevet hårdere end tidligere. I gamle dage annoncerede man ikke som i dag, kunderne kørte ikke efter tilbud, som i dag, slutter Jens Jørgen.

Trofast over for FDB

Siden opstart har Brugsforeningen i Karup været trofast over for FDB. I 1990 tilsluttede den sig kæden SuperBrugsen.

Der kan læses mere om foreningens historie i "Brugsforeningen i Karup i 100 år" af Ole Linå Jørgensen.