11 lokale håndboldklubber ansætter fælles inspirator

De lokale håndboldklubber i Viborg Kommune styrker udvikling og fælles samarbejde med ansættelsen af Keld Gregersen, der får titel som fælles håndboldinspirator. Ansættelsen støtter klubberne i at skabe flere medlemmer, uddanne trænere og sikre gode tilbud til alle spillere uanset niveau.

Klubbernes samarbejde kommer som kulminationen på en proces, som Viborg Idrætsråd og Viborg Elite har stået i spidsen for sammen med Viborg Kommune DHF, DGI og Generation Handball. Udover klubberne medfinansierer også Viborg Kommune, Viborg Idrætsråd og Viborg Elite midler i projektet.

Det nye samarbejde glæder eliteidrætskoordinator Lone Simonsen fra Viborg Elite: Det er enormt visionært, at klubberne på den måde rækker ud imod hinanden og sammen vil løse håndboldens udfordringer. Det handler særligt om at skabe flere medlemmer og trænere og bedre spillere. Men derudover rummer samarbejdet også talentperspektiver. For eksempel fælles træninger til de mest motiverede og aftaler om, at klubberne ikke rekrutterer spillere fra hinanden.

Keld Gregersen skal bl.a. besøge hver klub to til fire gange årligt for at lave skræddersyede træneruddannelse og inspirationstræninger. Under besøgene opdateres en fælles spillerdatabase over alle spillere i Viborg Kommune, der danner udgangspunkt for årlige klubsamarbejdsmøder. Det skal forebygge, at klubber med små årgange lukker hold. Derudover skal inspirator også lave et dusin årlige fællestræninger og sociale arrangementer for lokale U15 spillere og deres trænere.

Det er mange centrale samarbejdsflader klubberne, som er blevet enige om, og det er den rigtige mand, der er valgt til posten, understreger Lone Simonsen. Keld har alle forudsætninger for at blive en kæmpe succes. Han har den højeste træneruddannelse i Danmark og årtiers trænererfaring med alle aldersgrupper og niveauer. Derudover er han behagelig, omgængelig og ja inpirerende. Og så har han lokalt kendskab og er lokalt forankret. Vi glæder os bare helt vildt til at komme i gang.

Keld Gregersen er 52 år og bosiddende i Bjerringbro. Han arbejder til dagligt som arbejder med IT hos LEGO. De to stillinger kan kombineres, fordi inspiratorstillingen er berammet til ni timer ugentligt og foregår i eftermiddags- og aftentimer ude i klubberne.

Jeg havde faktisk lovet mit bagland at holde pause fra håndbolden, men da klubberne henvendte sig, var det bare for spændende, smiler Keld. Jeg har ikke hørt om lignende samarbejde fra mine mange år i håndbolden, og jeg synes, det rummer nogle fantastisk spændende perspektiver for den lokale håndbold.

Keld Gregersen ansættes formelt af en styregruppe med repræsentanter for klubberne og tilknyttes kontoret på Viborg Idrætsråd/Viborg Elite. Keld Gregersen påbegynder sit arbejde ude i de lokale håndboldklubber efter sommerferien.