107 gæster spiste hakkedrenge med bløde løg

FÆLLESSPISNING Da der i torsdags blev afholdt den traditionsrige fællesspisning i Karup Kultur- og Forsamlingshus deltog 107 gæster. Det var næsten deltagerrekord, antallet er nemlig kun overgået n gang før, i de år det har været arrangeret. Om det store opløb skyldes menuen bestående af gode, gammeldags hakkebøf med bløde løg, kartofler og en velsmagende, brun sovs eller ananasfromagen eller noget helt tredje skal være usagt. Men sikkert var det, at gæsterne hyggede sig.

Jytte og Frede Knudsen fra Karup har deltaget, hver gang, der har været inviteret til fællesspisning:

- Vi kommer, fordi det er hyggeligt. Vi kan lide det sociale og snakken med de andre. Vi og nogle andre gæster har faste pladser. En af os møder før tid for at holde pladserne. Det hele tager omkring to timer, inden det er slut, og det synes vi er lidt for hurtigt. Vi kunne godt ønske os, at det varede en halv time mere, fortæller Jytte og Frede supplerer:

- Det er altid godt, veltilberedt mad, som vi nyder at spise.

Efter indtagelse af mad og kaffe fortalte formanden for det lokale kulturhus, Pia Dohn, om planerne med ombygning og udvidelse af stedet. Hun appellerede også til, at nogle stillede op til bestyrelsen for kulturhuset, når der den 20. marts afholdes generalforsamling.

Arrangørerne var, vanen tro, Karup Borger- og Håndværkerforening, Karup Handelsforening og Karup Forsamlingshus.