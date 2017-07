10 år med Veterantræf i Grønhøj

GRØNHØJ Veterantræffet startede i sin tid som en tilfældighed, da en forhenværende pilot Jens Toft forsøgte at lande på Hedens Golfbane med sin gamle KZ-fly. Det gik heldigvis godt.

I forbindelse med landingen blev der sået et frø til tanken om at lave et veterantræf med fly, biler og motorcykler.

Arrangementet, der styres af lokale borgere og frivillige fra nær og fjern, har efterhånden vokset sig større år for år.

Sidste år deltog således 450 biler, 10 fly og 100 motorcykler samt omkring 1500 tilskuere.

Denne gang er arrangementet udvidet med en kombineret Morten Korch og Countryfest om aftenen i Grønhøj Kros Lade og staldbygninger.

Morten Uffe Korch, barnebarnet til Morten Korch, kommer og holder åbningstalen til aftenens Morten Korchfest på Grønhøj Kro, hvor der allerede er meget tæt på udsolgt