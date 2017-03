Ønsker du at gøre en forskel i Karup, har du nu muligheden

GENERALFORSAMLING Karup Kultur- og Forsamlingshus og støtteforeningen til bevarelse af Karup Kultur- og Forsamlingshus mangler bestyrelsesmedlemmer.

- Huset er inde i en meget positiv udvikling. Vi har fået lavet en del renovering udvendigt både på huset, men også parkeringsområdet har fået den helt store tur, og det er blevet rigtigt godt. Det håber vi selvfølgelig også, at borgerne i Karup har lagt mærke til, fortæller formanden for kulturstedet, Pia Dohn til Ugeavisen. Hun siger videre:

- Derudover har vi jo gang i den store plan, hvor vi gerne vil have bygget til og renoveret køkken, kælder og toiletter, så det hele fremstår moderne og handicapvenligt.

Kulturhuset har fået støtte fra Viborg Kommune til deres ombygningsprojekt og er i gang med at samle støtte ind lokalt og via fonde. Et spændende arbejde, som kræver lokal opbakning og støtte.

Desuden arbejdes med forskellige arrangementer som har to formål.

- Det vigtigste er at skabe liv, glæde og kulturelle muligheder i Karup, så vi ikke altid skal til Viborg, Herning, Århus eller andre steder for at høre noget musik eller et godt foredrag. Det gør vi både i samarbejde med andre foreninger og i respekt for de i området, som også tilbyder noget tilsvarende. Der skal være plads til os alle, og vi mener, at vi tilsammen kan skabe positive synergier. Det andet formål er, at skabe et overskud, som ubeskåret går til renoveringen af Karup Kultur- og Forsamlingshus.

Vil du gøre en forskel?

Er det noget, du kunne tænke dig at arbejde med og blive en del af, så kontakt et medlem af en af bestyrelserne. Der afholdes generalforsamling den 20. marts om aftenen.