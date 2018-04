Økodag i Havredal på søndag

Sætternissen har været på spil! - I ugeavisens trykte udgave står, at køerne sættes ud lørdag. Det passer ikke! Det er søndag fra klokken 10-14, der er økodag i Havredal. Køerne lukkes ud klokken 12.00 præcis, lover forstander Poul Erik Clausen..

Elever og ansatte på Havredal Praktiske Uddannelse er lige nu i fuld gang med forberedelserne i samarbejde med Islænderklubben Nøkkvi og FDF Frederiks.

Eleverne har sammen med de ansatte arrangeret en masse forskellige aktiviteter. De lover, at man på dagen kan få lov at lege på halmlegepladsen, klappe de søde kalve, prøve en hoppeko eller to, smage Arlas økologiske mejeriprodukter. Der vil være mulighed for at få lov at sidde i en traktor, der er masser af snobrødsdej, der venter på at blive bagt, og FDFerne fra Frederiks har lovet at hjælpe med snobrødsbagningen.

Har du lyst til at vide mere om uddannelserne på skolen, eller om landbruget, står både elever og personaler klar til en snak.

Nøkkvi har taget et par islandske heste med og tilbyder børnene en ridetur

På www.økodag.dk kan man finde flere oplysninger om dagen.