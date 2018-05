Årets oplevelsesløb 2017 har 10 års jubilæum i år

Kalkmineløbet blev grundlagt 2009, og lige siden er deltagerantallet vokset år for år. I 2017 deltog i alt ca. 2600 løbere. Løberne kommer fra hele Danmark, Tyskland, Sverige og andre dele af Norden. Løbet har 6 distancer: Børneløb (ca 2,5 km), 6,54 km, 1/4, 1/2 og 1/1 marathon og Badman (52,70 km).

Det populære løb er kendt for sine unikke omgivelser, og for, at arrangørerne gør meget ud af, at alle løbere får en fantastisk oplevelse fra de ankommer til løbsområdet og til de forlader det igen.

Kalkmineløbet er et løb for alle - Store som små. Den længste rute er på 52,70 km. Dog med et 10-timers jubilæumsløb i 2018.

Årets oplevelsesløb i 2017

Med mere end 1,6 millioner løbere og et utal af arrangerede motionsløb året rundt, kan man som løber nærmest vælge og vrage mellem mange forskellige, fantastiske løb. Men nogle løb stikker alligevel lidt mere frem end andre.

Et af dem er Kalkmineløbet, som i 2017 blev kåret til årets oplevelsesløb i Danmark. Det skete ved awardshowet Danish Running Award, der fandt sted i forbindelse med Copenhagen Running Festival i august.

Her blev der uddelt priser i 21 forskellige kategorier, hvor de nominerede er blevet valgt gennem input fra danske løbere i et samarbejde med LøbeMagasinet og løberne.dk.

Det var anden gang Kalkmineløbet var nomineret, og denne gang blev det altså det lokale løb, der vandt prisen.

I nomineringen hed det blandt andet : Kalkmineløbet er kendt for sine unikke omgivelser og for at have en af Danmarks mest mindeværdige ruter gennem naturskønne omgivelser, der blandt andet guider løberen gennem de to kalkgruber i Mønsted og Daugbjerg.