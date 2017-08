Årets ildsjæl kåres på lørdag

BYFEST Årets Ildsjæl er fundet ved hjælp af Ugeavisens læsere. Rigtige mange har sendt deres bud på Årets Ildsjæl til Ugeavisen og alle med gode argumenter på, hvorfor lige deres bud skal kåres.

Ugeavisen og komiteen for Årets Ildsjæl har diskuteret alle potentielle Årets Ildsjæl igennem, og der var virkelig mange egnede bud. Der var dog en, som vi hele tiden vendte tilbage til, og som ender med at få titlen på lørdag.

Pågældende er fundet ud fra følgende kriterier: Årets ildsjæl er en person, der har ydet en uegennyttig indsats til gavn for indbyggerne i Karup. Personen har gået den ekstra mil, der gør en forskel set i forhold til at opnå bemærkelsesværdige resultater, og som er samlende og motiverende for det gode liv som borger i Karup.

Formålet med kåringen er, at opmuntre og anerkende det store frivillige arbejde mange Karup borgere udfører, til gavn for høj som lav, ung som gammel, rig som fattig, eller dem der bare har behov for en hjælpende hånd. Sætte fokus på nødvendigheden af det frivillige arbejde og sammenholdet i en landsby og animere nye til at indgå i arbejdet sammen med- og til gavn for andre.

Målet er, at kåringen skal blive en fast årlig tradition.

Jeg afslører ikke yderligere om pågældende, da det skal være en overraskelse.

Håber I alle møder op på festpladsen og bakker op om initiativet. Karup havde været noget anderledes at bo i uden de mange ildsjæle.