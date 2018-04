Alle hjerteredderne og de mennesker, de har reddet, var inviteret til et stort hyldestarrangement i København. Tv-vært Bubber, der også er ambassadør for Hjerteforeningen, omtalte hver enkelt redning og hyldede hjerteredderne.

Et dommerpanel har nomineret hjerteredderne fra tre redninger til at modtage prisen som Årets hjerteredder. De(n) hjerteredder(e), der opnår flest stemmer på hjerteforeningen.dk/givliv, modtager den ultimative hyldest i Hjertegalla, der sendes live på TV 2 CHARLIE søndag den 22. april.

Giv Liv

Hvert år bliver ca. 4.000 danskere ramt af hjertestop uden for hospitalet. I hjemmet, på gaden, på boldbanen, i en forretning

Gennem de seneste 15 år er der sket en imponerende stigning i de tilfælde, hvor der er ydet genoplivning til et menneske med hjertestop. I dag sker det i to ud af tre tilfælde. Nu overlever hver ottende dansker med hjertestop uden for hospitalet. For 15 år siden var det ikke engang hver 25., der overlevede.

Endnu flere kan reddes fra døden ved hjertestop. I de kommende år satser Hjerteforeningen stort på, at flere end 30.000 danskere deltager i nyudviklede 30 minutters introduktionskurser i genoplivning, så langt flere af landets borgere har lært at turde træde til og har lært, hvordan 30 tryk og 2 pust sammen med 1-1-2 giver liv. Dansk Råd for Genoplivning og Hjerteforeningen har udviklet konceptet for kurserne. Østifterne støtter kurserne økonomisk.

Fakta om hjertestop og genoplivning

Hvert år rammes ca. 4.000 danskere af hjertestop uden for hospital. Det svarer til næsten 11 om dagen. Af dem overlever i gennemsnit 1.

Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes genoplivning, før ambulancen når frem, overlever 1 ud af 30. Hvis vidner træder til og yder genoplivning, overlever 1 ud af 8.

Tiden ved et hjertestop er afgørende. De fleste personer med hjertestop får varige skader eller dør, hvis de ikke får hjælp inden for 10 minutter. Efter ca. 6 minutter kan hjernen begynde at tage skade og for hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med ca. 10 %.

3 ud af 4 hjertestop sker i private hjem, og her overlever kun 7% et hjertestop. Derimod overlever 24% et hjertestop, hvis det sker uden for hjemmene.