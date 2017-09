Ã…rets bedste idrÃ¦tsinitiativ belÃ¸nnes med 100.000 kroner

SPORT Er det i år, det er et idrætsinitiativ fra Midt- eller Vestjylland, der skal vinde Danskernes Idrætspris og de 100.000 kr., der følger med? Måske, men det kræver indstillinger af gode, lokale idrætsinitiativer på www.danskernesidrætspris.dk.

Bag prisen står e-Boks, DR P4 og Danmarks Idrætsforbund, der nu ruller den landsdækkende kampagne ud. Punktummet sættes, når vinderen afsløres i DRs show SPORT 2017 lørdag 6. januar 2018.

Sidste år løb Frederiks, t lokalsamfund - mange samarbejdspartnere med den midt- og vestjyske førsteplads i konkurrencen om Danskernes Idrætspris, men kom ikke videre til landsfinalen og med i DRs store liveshow.

Alle i Midt- og Vestjylland kan frem til 29. september kl. 12 indstille en kandidat til Danskernes Idrætspris. Prisen skal gå til det bedste initiativ i idrætsdanmark 2017. Det kan for eksempel dreje sig om en lokal idrætsforening, der yder et ekstraordinært stort arbejde, eller nogen som tilbyder en anderledes form for idrætsaktivitet. Det kan også være en forening, der i særlig grad har formået at engagere et lokalsamfund omkring et banebrydende idrætsinitiativ.

Bemærk, at Danskernes Idrætspris ikke kan gives til en enkelt person.

- Der sker jo en masse i idrætsdanmark, hvor mange trænere og ledere med store og små initiativer er med til at udvikle dansk idræt. Jeg håber derfor, at mange vil benytte sig af muligheden for at indstille en kandidat til Danskernes Idrætspris. Bare indstillingen i sig selv er jo et skulderklap. Jeg glæder mig i hvert fald til at læse alle indstillingerne, siger Anne Grethe Nørgaard, håndboldspiller for Viborg HK, der sidder med i dommerpanelet for P4 Midt og Vest.

Også gerne små initiativer

- Når jeg er rundt i landets idrætsforeninger, kan jeg se masser af eksempler på, at trænerne og foreningslederne følger med udviklingen og tænker nyt. Derfor forventer jeg også, at der igen i år kommer en masse indstillinger til Danskernes Idrætspris, fortæller DIFs formand Niels Nygaard.

- Danskernes Idrætspris er jo netop en pris, der hædrer nytænkningen og udviklingen af dansk idræt, og det er vigtigt for mig at understrege, at selv små initiativer i den lokale forening kan komme i betragtning til de 100.000 kr., der følger med prisen.

Når alle indstillingerne er i hus, udpeger en lokal dommerkomit de tre bedste idrætsinitiativer, hvorefter alle kan stemme på deres favorit.

I dommerkomiten for P4 Midt og Vest sidder DIF ambassadør Brian Holst Pedersen, der er formand for Herning Fremad, Anne Grethe Nørgaard, håndboldspiller for Viborg HK og tidligere landsholdsspiller, samt P4-journalist Jens Ole Sørensen.

De regionale vindere går videre til den landsdækkende finale, og den endelige vinder afsløres som nævnt ved DRs show SPORT 2017 lørdag 6. januar 2018 i Herning. Med prisen følger 100.000 kroner.

Sidste år indstillede danskerne i alt 234 initiativer til Danskernes Idrætspris. Næsten 10.000 danskere deltog i afstemningen på landsplan.

Danskernes Idrætspris er naturligvis også på Facebook. Søg efter #dkidrætspris.

Fokus på lokalt idrætsinitiativ

e-Boks, der er partner i samarbejdet omkring Danskernes Idrætspris, har udviklet en app til deres mange brugere. I den vil der være en opfordring om at gå ind og indstille en kandidat til Danskernes Idrætspris.

- Gennem vores populære app kan vi få endnu flere danskere gjort opmærksomme på Danskernes Idrætspris og muligheden for at sætte fokus på et lokalt idrætsinitiativ. Vi har gennem mange år støttet aktiviteter i idrættens verden og med prisen, kan vi være med til at hylde alle de mange fantastiske initiativer, der er med til at holde alle danskerne sunde og i god form, siger Susanne Søndahl Wolff, kommunikationsdirektør i e-Boks.

DRs regionale P4-stationer sætter i den kommende tid fokus på prisen og på de projekter, der vil ind og blande sig i opløbet.

- Idrætsforeningerne er en bærende pille i den danske kultur - og det samler danskere i alle aldre landet over. Derfor er det naturligt, at vi på P4-stationerne er med til at sætte fokus på en pris, der hædrer nytænkningen og udviklingen af dansk idræt. P4 er Danmarks mest lyttede radio, og vi håber, at de mange lyttere vil hjælpe os med at finde frem til de bedste idrætsinitiativer til inspiration for andre, siger Tina Kragelund, redaktionschef på P4