Året går på hæld

LÆSERBREV Året 2016 går snart på hæld og om kort tid skrives der 2017. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle et rigtig godt nytår.

2016 har i det politiske arbejde budt på mange forskellige opgaver. Set i et lokalt perspektiv glæder jeg mig over, at vi om lidt kan tage den nye sundhedssatellit i Karup i brug. På baggrund af en række lokale borgermøder arbejdes der i øjeblikket på at få indholdet færdig defineret, således initiativerne kan udfoldes i det nye år.

En anden glædelig ting er arbejdet med at få etableret fornyelsen af Karup Forsamlingshus, hvor byrådet i forbindelse med budgettet afsatte en samlet anlægspulje på kr. 9. mill. til forsamlingshusene i Karup, Knudby og Bruunshåb. Jeg ved, at den lokale bestyrelse i Karup arbejder ihærdigt med at finde de resterende midler, således planerne kan føres ud i levet.

Kulturforvaltningen og Lokalhistorisk arkiv i Karup er på nuværende tidspunkt i dialog omkring en ny varig placering af arkivet, da de nuværende lokaler ikke er tilstrækkelige. Det forventer vi en snarlig løsning på, da behovet for ordentlige lokaler er akut.

I 2017 startes der ligeledes på den ventede udbygning af børnehaven Sol Mio i Frederiks til kr. 11.6 mill. Endvidere er et tættere samarbejde mellem Frederiks skole, kommune og foreningsliv i støbeskeen med henblik på at få flere børn og unge aktive i foreningerne.

Hen over vinteren igangsætter Viborg Kommune en omfattende renovering af Kølvrå Friluftsbad for ca. kr. 1.3 mill. En renovering af bygningerne ved Kølvrå Friluftsbad har længe været ønskeligt og er særdeles påtrængt. Udover sin funktion, som friluftsbad er stedet i Kølvrå også et naturligt samlingspunkt for andre foreninger i området. Ombygningen skal være færdig til foråret, inden badesæsonen 2017 skydes i gang i Kølvrå.

For ganske nylig var jeg en tur forbi Købmandsgården i Skelhøje. Her talte jeg bl.a. med en ung kvinde, der havde været på kanten af arbejdsmarkedet, men havde fundet tilbage ved hjælp af sin støtte og praktik i Købmandsgården. Det er virkelig et sted, hvor mange frivillige, borgere i fleksjob og andre former for hensyntagende jobtilbud blomstrer. Og nu er de også på vej med en særlig tilrettelagt uddannelse til butiksmedhjælper sammen med Ny Havredal Landbrugsskole, rettet mod unge med særlige behov. Heldigvis tager rigtig mange andre virksomheder i vores kommune også et socialt ansvar.

2017 er også kommunalt valgår og man kan allerede i forskellige medier se, hvorledes de forskellige partier har taget hul på kampen. Særligt et område vil efter min overbevisning komme til at fylde meget, nemlig dagpasnings- og skoleområdet.

Med sammensætningen af den nye ultraliberale regering varsler der andre tider i kommunerne. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at man ønsker et øget offentligt udbud. Skattelettelser i toppen af samfundet og effektiviseringer i det offentlige. Det betyder kort og godt en lav offentlig vækst og forringet service til vores handicappede, udsatte, ældre, børn og unge.

Den vej vil vi ikke i Socialdemokratiet. Sporene skræmmer, se bare på de sidste tilfælde af udbud på ældreplejen, hvor firmaerne underbyder og derefter ikke kan løse opgaverne.

Socialdemokraterne i Viborg Kommune ønsker ikke udbud på velfærdsområderne.