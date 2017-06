Åbne atelier døre

KUNST I Finderup, havde Faust samlet syv lokale kunstnere, der viste nogle af deres udvalgte værker. Fra Karup var der Per Bødskov, mens Frederiks var stærkt repræsenteret af Britta Bomholt Lykkeskjold, Gitte Nødskov, Inge Jacobsen, Lissi Siig og Peter Uhrskov. Hver havde sin streg og udtryk, og på den måde blev udstillingen både spændende og meget varieret.

Dollerup

I Dollerup havde Melaine Christensen åbnet dørene, og her kunne man foruden Melaines enestående værker også møde en arbejdende kunstner og guldsmeden Zofia Karen Enevoldsen. Også her var der masser af indtryk at fordøje og nyde.

Et andet sted havde Bent Jessen åbnet dørene til sit værksted, hvor han arbejder medskulpturer i bronze. Han havde inviteret malerne Rie Klit, og Birgitte Steenbeck indenfor i dagens anledning.

Utroligt, at man på så forholdsvis lille område kan mønstre så mange spændende kunstnere, der på hver sin måde er med til at give store oplevelser.

