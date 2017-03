INDVIELSE Over de sidste par år har en projektgruppe fra Borgerforeningen med økonomisk støtte fra LAG og LOA og meget frivilligt arbejde gennemført et projekt med den indvendige renovering af pakhuset. Afslutningen af dette projekt blev markeret i lørdags med et Åbent Pakhus, hvor byens borgere var inviteret til at bese resultatet.

Det indvendige af pakhuset er blevet et flot lyst og anvendeligt lokale. De gamle loftbjælker er bevaret med loft til kip, som er et kendt ejendomsmæglerudtryk, og det gør også i dette tilfælde et rigtig godt indtryk og giver en luftighed til rummet. De store hvide vægge fik mange gæster til at mene, at det ville være helt ideelt til maleriudstilling. I mødelokalet er der et lille tekøkken, og uden for mødelokale er der etableret et toilet, som kan benyttes, selv om mødelokalet er aflåst. Det er hensigten, at der skal være offentlig adgang til toilettet i dagtimerne, hvilket kan være en velkommen mulighed for de mange, der passerer forbi på Alhedestien.

Selv om det var dårligt vejr, var der alligevel mere end hundrede personer, som tog sig tid til at besøge huset, og fra alle sider lød der rosende ord til det færdige resultat. Mange spurgte, hvad huset nu skal bruges til, og svaret lød: Til lige det, som du syntes!

Borgerforeningen stiller nemlig huset til rådighed for alle byens borgere, som derfor kan bruge det til de formål, som hver især finder behov for. Nogle muligheder er nævnt som møder for foreninger, komiteer og forsamlinger, computerspillere, frimærkesamlere og i øvrigt alle former for klubber, som kan bruge huset som aktivitets- og samlingssted. Det er et stort ønske, at der kunne oprettes et mini-museum for den gamle jernbane.

Borgerforeningen håber, at der kan findes en håndfuld personer i byen, som vil danne en komite, der skal stå for den daglige drift af huset og sørge for at fordele lokalet til brugere.

Har oprindelig udseende

Det gamle banepakhus i Frederiks, som Alhedens Borgerforening købte af kommunen og dermed uden tvivl reddede fra nedrivning, har gennemgået en stor forvandling over de seneste 4 år. Først blev huset i årene 2012-14 fuldstændig renoveret udvendigt og bragt tilbage til dets oprindelige udseende. Blandt andet var der blevet indsat en stor port midt i husets langside, for at kommunens folk kunne køre ind med maskiner. Den blev igen blændet af, og de uskønne vinduer med planglas blev udskiftet med fine sprossede vinduer, akkurat som det var oprindeligt. Sammen med stationsbygningen, som er en privat bolig, giver de en flot erindring om, at det var her byen startede med jernbanen og stationsbyggeriet.