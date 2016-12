Åbent kartoffel-hus

KARTOFLER På Vestermarksvej 5 mellem Frederiks og Karup bor to kartoffelentusiaster, bankmand Henrik Nordestgaard Jespersen og social- og sundhedsstuderende Marianne Haugaard. Ved siden af hovedhvervene dyrker de 22 hektar jord med kartofler. En stor del sælges som melkartofler til den lokale kartoffelfabrik, og resten sælges direkte til forbrugeren. Om nogen, ved de, hvordan en god kartoffel dyrkes og smages. Derfor har de nu valgt at åbne en bod med kartofler ved gården.

- Jeg har solgt kartofler siden barnsben og har i dag en stor, fast kundekreds i Randers og på Fyn. Jeg kan godt lide tanken om, at man har den direkte kontakt til slutforbrugeren en form for jord til bordprojekt. Vi avler selv kartoflerne og sælger dem selv til forbrugeren, fortæller Henrik.

Kartoflerne er af sorten Sava i fire forskellige størrelser brune kartofler til bl.a. juleaften, bagekartofler, skrællekartofler og sidst men ikke mindst, delikatessekartofler.

- Delikatessekartoflerne er børstet, så kunden kan evt. bare skylle dem og spise dem med skræl på. Vi håndsorterer kartoflerne, så vi er sikre på, at forbrugerne får de allerbedste kartofler. De overskydende kartofler får vores jæger, som fodrer rådyrene, udtaler Marianne og Henrik supplerer:

- Mange butikker skeler mere til prisen end kvaliteten. Mange af kartoflerne til butikkerne er blevet vasket. Det medfører, at de skal spises ret hurtigt. Kommer de så også i en plastikpose, så er holdbarheden endnu kortere tid. Vores kartofler er ikke vasket. Samtidig kender kunden avleren, så skulle der være en enkelt kritik eller kommentar, så ved man, hvor man kan henvende sig, og fordi jeg har solgt kartofler i mange år, så ved jeg, at jeg skal slå på kvaliteten.

Fællesprojekt

Parret er enige om, at det med kartofler er et fællesprojekt. Marianne sorterer kartoflerne og står for markedsføringen, mens Henrik dyrker dem med god hjælp fra begges familier. For det er nemlig ikke kun kartofler, der dyrkes på de i alt 80 hektar jord. Her dyrkes både frøgræs og korn til øl-brygning. Det er Mariannes forældre, der har været med til istandsætte af den nye, isolerede kartoffelbod. Det er en tag-selv-bod, hvor der betales kontant eller med mobil-Pay.

Åbent hus

På søndag fejrer parret åbningen af boden med Åbent Hus. Her sælges kartoflerne til halv pris. Parret vil være til stede, og der vil være mulighed for at få en kop, friskbrygget kaffe og en jule- og kartoffelsnak. Børnene kan klappe deres søde bomuldshund eller gå på jagt efter gårdens fire katte.