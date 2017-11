Åbent brev til Borgmester Torsten Nielsen, Viborg kommune

Læserbrev

Hvad er baggrunden for Viborg Kommunes forestående salg af ledvogterhuset i Karup ?

Denne bygning har stor lokalpolitisk betydning i det at dette er et af de få om ikke det eneste, som forefindes intakt på strækningen Viborg-Herning, efter nedlæggelsen af togbanen 1977.

Ydermere hører det intimt sammen med jernbanestationen, hvor vi lykkeligvis kunne bevare vores bibliotek og hvortil lokalarkivet har fået et velegnet og blivende sted.

Ledvogterhuset, som nu er tømt efter lokalarkivets flytning kunne blive et godt frivillighus efter model Viborg. Her kunne Karup-borgere, unge som ældre mødes med gode initiativer for landsbyen Karup.

Vi har jo fået moderniseret midtbyen (tak for det), og det giver lyst til flere aktiviteter. Undertegnede har flere ideer til udfoldelse.

Med ønsket om en vellykket valgkamp for alle sender jeg de bedste hilsner , Karup.