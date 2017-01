Åben By i Karup og fejring af byfornyelse

FYRAFTENSMØDE Karup Handelsforening og Ugeavisen Karup sætter igen Karup på landkortet med Åben By, og samtidig fejrer vi, at byfornyelsen er færdig.

Tiden går stærkt det er nu snart tre år siden, der sidst var Åben By i Karup, så tiden er inde til, at der igen gøres et slag for at sætte Karup på landkortet og minde omverdenen og os selv om, hvad vi har at byde på. Samtidig er byfornyelsesprojektet i Karup bymidte færdig, så derfor har vi en ekstra anledning til at gøre Åben By til en festdag.

Derfor inviteres alle foreninger, forretninger, virksomheder og privatpersoner, som vi håber kan bidrage til noget spændende til et sådan arrangement, til fyraftensmøde i Karup Kultur- og Forsamlingshus mandag den 30. januar kl. 18. Her vil formanden for Karup Handelsforening, Dennis Lind Pedersen, Jesper fra Ugeavisen og jeg fortælle om de ideer vi pt. har, og vi håber, at I vil komme med mange flere ideer.

Arrangementet bliver gennemført lørdag den 20. maj om dagen. Som sidste gang, vil der i samme uge udsendes en stor tillægsavis med Ugeavisen. Tillægsavisen vil også uddeles i Kjellerup, Sunds og dele af Herning og Viborg.

I tillægsavisen vil Karup blive præsenteret, og alle borgere i lokalområdet og uden for lokalområdet vil blive inviteret til at fejre byfornyelsen og Åben By arrangementet sammen med os.

Det er vores håb, at forretningslivet vil være med til at lokke borgere langvejs fra til vores by med gode tilbud, og at byen kommer til at summe af liv og aktiviteter.

Har du en id til en aktivitet, så mød op i Karup Kultur-og Forsamlingshus mandag den 30. januar kl. 18. Handelsforeningen og Ugeavisen vil være vært med vand/øl.

På samme møde håber vi, at vi kan nedsætte en arbejdsgruppe, der vil være behjælpelig med at gøre arrangement til en super god oplevelse for alle.

Vi håber, at rigtig mange vil støtte op omkring arrangement.